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国家发改委：五个方面推动充电基础设施行业规范发展

2023年06月21日11:47 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者申佳平）6月21日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会副秘书长欧鸿介绍，我国充电基础设施行业发展总体上面临要素保障不足、收益率较低、标准不够统一、管理不够规范等问题。对此，国务院办公厅近日印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，从五个方面提出了具体的支持政策。

一是加大价格支持。落实峰谷分时电价政策。2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。

二是强化要素保障。要求地方各级政府满足充电基础设施及配套电网建设用地、廊道空间等发展需要，因地制宜研究给予资金支持。鼓励地方建立与服务质量挂钩的运营补贴标准，加大对大功率充电、车网互动等示范类项目的补贴力度，通过地方政府专项债券等支持符合条件的充电基础设施项目建设。

三是提高金融服务能力。推广股权、项目收益权、特许经营权等质押融资方式，通过绿色债券等拓宽充电基础设施投资运营企业和设备厂商融资渠道。鼓励开发性金融机构创新融资支持模式。

四是制定实施统一标准。持续完善充电基础设施标准体系，加强建设运维、产品性能、互联互通等标准迭代更新，加快先进充换电技术标准制修订，提升标准国际化引领能力。

五是加强行业规范管理。完善行业准入条件和管理政策，以规范管理和服务质量为重点构建评价体系。压实电动汽车、动力电池和充电基础设施生产企业产品质量安全责任，严格充电基础设施建设、安装质量安全管理，完善充电基础设施运维体系。

(责编：申佳平、吕骞)
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