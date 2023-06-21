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京广高铁京武段高标运营一周年 中国速度拉近时空距离

人民网记者 乔雪峰
2023年06月21日12:38 | 来源：人民网
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春去夏至，寒去暑往。2023年6月20日，京广高铁北京至武汉间常态化按时速350公里高标运营一周年。京广高铁京武段连接南北，承东启西，干线地位十分重要，常态化按时速350公里高标运营一年来，辐射带动作用显著，对于发挥高铁成网运营效能、提升高铁运输品质、更好地服务沿线经济社会发展和人民群众出行，具有重要意义。

据了解，北京客运段京广高铁车队担当列车值乘任务26对，高铁列车12对，京雄城际列车14对，辐射北京、重庆两直辖市，广西壮族自治区、河北、河南、陕西、湖北、湖南、贵州、云南、广州八省。担当列车涉及福田、珠海、广州南、深圳北、昆明南、北海、西安北、重庆北、石家庄、雄安等十个终到站。其中时速350公里高标运营列车5对，分别为G51/54次、G55/58次、G59/56次、G57/60次、G71/72次列车。

京广高铁京武段时速350公里高标运营首发G51次列车，由北京西站始发开往重庆北站，全程1761公里，运行时间7小时01分，设有石家庄、郑州东、南阳东、襄阳东4个中途站，辐射北京、重庆2个直辖市，河北、河南、湖北三省。

目前，G51次列车使用的是我国完全自主知识产权的CR400BF-G型复兴号动车组，设施更加完善，更能满足旅客多方面需求。针对运行情况及客流特点，北京客运段京广高铁车队不断探索改进温馨服务举措，让列车服务“软实力”紧跟高铁设备“硬实力”的飞速发展。

在这一年时间里，北京客运段列车长孙梦楠坚守服务初心，将汗水挥洒在京广线路上，服务着千千万万的旅客，保障他们的出行安全，同时见证了越来越多的旅客选择350公里达速列车出行感受“中国速度”。

从2022年6月20日新铁路列车运行图实行，京广高铁京武段350公里高标运营，旅客乘坐京广高铁从北京西至石家庄时间被压缩至1小时01分，从石家庄到郑州东、武汉等城市的最快旅行时问分别压缩至1小时10分、2小时47分。孙梦楠担当北京西-西安北G55/58次列车全程运行4小时11分，共计1216公里，列车达速后将北京西与西安北间的运行时间进一步缩短了22分钟。

据介绍，高标运营一年来，北京客运段结合广大旅客出行需求，积极优化列车特色服务，不断提升旅客出行体验。

一是铁路畅行二维码服务，旅客坐在自己的座位上动动手指，扫描座椅扶手上一张小小的铁路畅行二维码，就能在最短时间内预约到补票升席、订餐、车站换乘、重点旅客服务等13项出行服务。二是配备爱心服务箱，车内配备爱心便民服务箱，内有指甲包、盒尺及一次性雨衣等方便有需求的旅客随时取用。三是推出哺乳遮挡帘，为运行中需要哺乳妈妈提供哺乳挡帘服务，让服务更人性化。四是行李防丢神器，为了方便区分相似行李箱，避免旅客拿错，列车提供防丢神器。蓝牙连接，轻松定位，让旅客安心无忧。五是重点旅客服务，针对老弱病残孕等重点旅客，铁路站车之间实现无缝对接，形成列车服务从“大众化粗放化”向“精细化个性化”延伸。六是静音车厢服务，旅客进入静音车厢后需要将手机调至静音或者震动状态。列车途中实行“无干扰、多元化”服务，减少途中打扰旅客次数，在旅客中途到站前进行“一对一”叫醒服务，为有需要的旅客提供一次性耳机和一次性耳塞。

中国高铁“四纵四横”完美收官，“八纵八横”阔步向前，中国高铁正逐渐成为中华儿女骄傲和自豪的代名词。

(责编：杨曦、吕骞)
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