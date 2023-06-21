人民网北京6月21日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，6月21日，重庆至昆明高速铁路（以下简称渝昆高铁）渝昆高铁重庆至宜宾段控制性工程中梁山隧道顺利贯通，为线路按期顺利建成通车奠定了坚实基础。

渝昆高铁是我国“八纵八横”高速铁路主通道之一“京昆通道”的重要组成部分，线路起自重庆西站，途经重庆市、四川省、贵州省和云南省，接入昆明南站，全长699公里，设计时速350公里，共规划设置21座车站。

据介绍，为确保隧道建设按期有序推进，施工单位制订工程进度计划，认真划分施工工序，充分运用信息化平台打造“数字化”工地，采用BIM技术进行可视化动态管理，根据不同围岩地质情况优化施工组织及施工方案，强化现场安全质量管理，提升作业效率，提高施工质量，保证了施工安全。

“经过两年多的不懈努力，我们成功完成了华福特大桥所有节段拼装梁架设，为今后同类型施工积累了经验。”相关负责人介绍说。

渝昆高铁建成后，将进一步完善国家综合立体交通网，强化成渝地区双城经济圈与滇中地区之间的联系，大幅压缩重庆至昆明的铁路时空距离。

(责编：王连香、吕骞)

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