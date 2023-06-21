人民网记者 乔雪峰

端午假期临近，出行市场持续升温，许多人都有旅行或者返乡计划，“五一”小长假的火爆将会在端午假期继续延续，或将成为近五年“最火”端午。需要注意的是，今年端午假期共3天时间（6月22日至24日），高速公路不实行免收通行费政策。

据此前发布的《2023年端午假期旅游预测报告》显示，今年端午假期，18-35岁的游客占比更高，高铁时间在2小时内的目的地更受欢迎；在大城市和旅游城市之外，年轻人涌向花销少、美食多的“逛吃”城市。受假期时长影响，端午假期出行仍是周边游、短途游居多。

近日，我国交通运输部门出台一系列相关举措，全力保障2023年端午节假期期间人民群众安全便捷出行、重点物资运输畅通高效。

畅通出行“最先和最后一公里”

确保人民群众安全便捷出行

6月19日，交通运输部发布了《关于做好2023年端午节假期期间交通运输服务保障和安全生产工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》从切实加强旅客运输服务保障、切实强化交通物流保通保畅、切实保障路网运行畅通、切实维护行业安全稳定等六个方面了安排部署，确保假期期间人民群众安全便捷出行。

《通知》指出，各地交通运输主管部门要充分利用行业信息系统、大数据等载体和手段，深入分析端午节假期期间客流趋势和出行特点，科学研判本辖区客流主要流量流向、热点出行区域，健全客运枢纽、旅游景区等重点部位客流监测和应急调度机制，科学制定运输保障方案，强化运力调配，科学安排班次计划，切实提升旅客运输服务保障能力。

《通知》指出，要加强综合调度，强化城乡交通与铁路列车、民航班机等信息共享，科学安排城市轨道交通、城市公共汽电车、道路客运班线班次、出租汽车运力做好衔接驳载，采取缩短发车间隔、开行区间车和快车等措施，避免客流聚集和乘客长时间等待，畅通出行“最先和最后一公里”。要强化旅游出行服务保障，通过开行旅游客运专线、旅游直通车、定制客运线路、旅游包车等方式，加强旅游集散中心、旅游景区景点等重点区域运输服务保障。要强化农村运输服务供给，充分满足乡村游、探亲流等出行需求。

《通知》指出，各地交通运输主管部门、海事管理机构要充分发挥各级物流保通保畅工作机制作用，会同相关部门加强对重点枢纽、主要通道、重点区域保通保畅情况的动态跟踪，做好铁路、公路、水运、民航、邮政快递行业运行监测，强化问题分析研判和应急指挥调度，确保交通运输骨干通道畅通、物流运输高效顺畅。要指导重点物流企业加强与生产制造、商贸流通等重点企业的供需对接，强化统筹调度，健全应急运力储备，切实保障迎峰度夏能源物资、农资农机等“三夏”农业生产资料，以及粮食、民生、外贸等重点物资安全高效运输。

《通知》指出，各地交通运输主管部门要加强跨区域、跨部门交通出行信息资源融合，强化高峰时段易受恶劣天气影响路段、事故多发路段、城市周边等路网及重点水域运行动态监测，多渠道及时发布路网、客滚航线等实时运行信息和天气状况，引导公众合理安排出行。要重点关注易发生拥堵缓行的路段、收费站、航道、船闸等部位，制定疏堵和分流绕行预案，发生拥堵时及时启动预案。

预计发送旅客7100万人次

铁路端午小长假运输正式启动

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，为期5天的铁路端午小长假运输今日启动，自6月21日至6月25日，全国铁路预计发送旅客7100万人次，日均发送旅客1420万人次，6月22日为客流最高峰日，预计发送旅客约1600万人次。

国铁集团运输部相关负责人介绍，今年端午小长假运输，铁路部门聚焦群众出行和重点物资运输需求，统筹客货运力资源，精准制定列车开行方案，持续提升服务品质。

一是增开夜间高铁和动卧列车。6月21日至22日，在上海至郑州、上海至南昌、杭州至郑州、杭州至福州等热门区间安排开行夜间高铁列车108列，每日在上海虹桥至佛山西、广州南、珠海，北京西至深圳北、珠海、湛江等热门区间增开高铁动卧列车18列，每日在北京西至昆明南、昆明南至贵阳北、贵阳北至北京西间增开高铁动卧列车各1列。

二是灵活增开短途旅客列车。组织各铁路局集团公司动态掌握节日探亲、出游、龙舟赛事等短途出行需求，适时灵活增开管内临时旅客列车，动态满足短途旅客出行需求。同时为应对突发客流，在主要铁路枢纽安排一定数量的备用动车组列车、普速旅客列车和乘务人员，随时准备上线运行。

三是全力保障电煤需求。针对近日华北、黄淮等地区高温天气带来的电煤需求上升，用好大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新、包西铁路等主要货运通道和繁忙干线，持续加强电煤保供组织，进一步提升电煤运输能力，确保全国铁路直供电厂存煤量稳定，为各地迎峰度夏提供充足运力保障。

四是持续提升客货服务品质。组织重点站车窗口单位，增加节日期间客运服务力量，加强高峰时段进站候车旅客疏导和乘降组织，保障空调、供水、餐饮等基本服务；关爱老幼病残孕等重点旅客，最大限度提供出行便利；继续开好公益性慢火车，方便脱贫地区群众出行；继续推进铁路12306在线选铺试点和学生优惠票在线核验服务，不断提升旅客购票体验；加强铁路95306系统运用，持续提升货运办理效率。

机票预订自6月初开始进入高峰期

东航机票预订量比去年增长3.6倍

“最火”端午的到来，同样引爆了我国民航市场。记者从首都机场获悉，端午小长假期间预计运送旅客44.2万人次，日均14.7万人次，保障航班3186架次，日均1062架次。节前旅客高峰和航班高峰均出现在6月21日，进出港旅客16.4万人次，航班1163架次；端午节当天（6月22日）进出港旅客人数将达到15.3万人次，航班量为1082架次。

记者从东方航空获悉，端午节机票预订自6月初开始进入高峰期，截至6月19日，东航及旗下上航、中国联合航空端午假期机票预订量超过94万，预订量是去年端午假期的3.6倍。

从东航航线机票预订情况来看，今年端午假期，境内旅游热门目的地有昆明、北京、上海、西安、成都、武汉、广州、南京、青岛、兰州等地，出境方面，热门目的包括中国香港、中国澳门、东京、新加坡、大阪、曼谷、普吉岛、吉隆坡等地。

2023年高考、中考结束，亲子游、毕业游成为假期出游的主要客群之一。东航积极面向学生客户群体，设计推出贴合需要的服务和产品，为学生群体暑期出行提供多样化的选择。

端午假期，东航在上海虹桥、浦东两大机场将继续发挥自助值机设备和自助托运设备优势，助力旅客智慧出行。东航“爱心服务专区”“晚到旅客柜台”“首乘旅客柜台”“宠物服务柜台”“空铁联运柜台”等专区、专柜将更好地服务需要特别关注的旅客。此外，在虹桥机场T2航站楼50号登机口附近继续发挥一站式综合服务柜台功能，结合南北远机位登机口的自助查询设备，协助旅客办理航班动态、座位变更、不正常航班改签、航班延误/取消证明开具等业务，避免了旅客往返二次安检的周折。

(责编：杨曦、吕骞)

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