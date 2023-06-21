原标题：洗地机连续4年市占率第一 添可618拿下多平台TOP1

作为上半年消费形势的风向标，今年的618年中大促似乎比以往更热闹一些，企业进入到“白+黑”模式，在长达一个月的大促活动中，价格、流量以及内容均考验着各个平台和品牌。

从今年618消费趋势来看，平台让利于消费者，市场消费行为更加活跃。不管是强势品类领跑，或是品质消费提升，618开门红背后，均有赖于国货品牌的极大助推。

作为此次年中大促“期中考试”的佼佼者，添可又迎来了新的里程碑。数据显示，芙万洗地机凭借荣登天猫、京东、抖音三大平台TOP1的耀眼成绩再次成为行业瞩目的焦点，同时还做到了连续4年洗地机市占率第一，远超第二名3倍，购买用户增长30%，牢牢占据行业龙头地位。

考究添可模式，从真实数据到成功案例

618大促不仅是企业业绩的检验，更是用户价值创新的集中呈现。从开门红数据中，可以清晰的看出消费者对于品质生活的向往和追求，且只有用心满足消费者需求的商品与品牌，才能获得来自市场的认同。

不仅如此，在科沃斯发布的2022年年度报告中显示，添可全年实现销售收入69.09亿元，同比增长34.50%。添可芙万系列洗地机2022年合计出货257万台，较上年增长52.1%。

更值得一提的是，在日前“复旦管理大视野论坛”上，高端智能生活电器品牌添可作为成功商业案例入选“复旦大学管理学院商业案例库”。复旦大学管理学院市场营销学系蒋青云教授带队经过深入研究创作完成的《用户价值创新 添可如何在红海中开创蓝海》新书成功发布。这不仅是市场对品牌的认可，更是学术领域对品牌有迹可循的成功商业模型的认可。

走出“易种难收”困局，从“硬投入”到“真研发”

眼下，添可已从营销环节向上深入至产品的研发环节。在2022年年度报告中，2022年，科沃斯研发支出达7.44亿元，同比增长35.5%，三年研发费用复合增长率达48.4%；截至报告期末研发人员达1600名，同比增长33.7%。

添可不断强调研发成果在市场转化及行业引领方面的关键性作用，持续加大研发资金投入，加强研发团队建设。奥维云网数据显示，添可在中国市场洗地机渠道品牌市场份额中，连续三年稳居前列，用户的选择让添可与市场共同进步。

《中国机器人产业发展报告》指出，随着新兴场景的进一步拓展，全球服务机器人市场规模2024年有望增长到290亿美元，其中中国服务机器人市场规模将有望突破100亿美元。

那么，如何更好地满足消费者的需求并将这种需求传导到生产端？以清洁家电为例，家里角落较多的消费者更倾向于具有边角清洁功能的扫地机；有宠物的消费者更倾向于选择自带防缠绕功能的洗地机；有特殊需求的用户可能会选择光源显尘、蒸汽杀菌等产品。而在这些实际应用场景中，添可均在各个产品中搭载了定向功能及亮点技术。

享受生活小确幸 从品牌理念到生活方式

今年，全网618大促“简化规则”“聚焦低价”成为关键词，面对新的增长机会和挑战，在全域经营越来越成为全行业明确共识的背景下，如何在人、货、场层面实现更精细化的运营，是添可今年抓住618机会、确定增长的关键。

对于用户来说，被大促活动带消费节奏显然不够理性，越来越多的消费者逐渐倾向于简单消费、品质消费、理性消费。各大平台也重返低价逻辑，向更简化、体验感更好的折扣规则进化，避免让消费者陷入“折学”思想。

今年618大促期间，作为洗地机品类的开创者和高端小家电行业的引路者，添可用“真诚”和“实力”作答，为消费者送上更具诚意的优惠举措、更省时省心省力的消费体验，让智能家电品牌和消费者在消费复苏的浪潮中实现双向奔赴。

添可品牌创始人钱东奇认为，品牌需要挖掘消费者的潜在需求，比用户更懂得用户，才能让价值创造超越出用户的期望。这也正是添可能够跳出 “舒适圈”，成为洗地机发明者的关键原因。

(责编：董童、李源)

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