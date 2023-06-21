人民网北京6月21日电 （王震、实习生王小月）6月21日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会副秘书长欧鸿指出，一线城市中心城区公共充电桩设施覆盖率超过80%，服务半径与加油站相当。

欧鸿表示，随着我国新能源汽车产业快速发展，充电基础设施建设也取得了积极进展。主要有以下四个特点：

一是规模持续扩大。2015年至2022年，我国充电基础设施保有量从不到10万台增长至521万台，年均增长超过70万台。

二是结构相对合理。在用户属性上公私兼顾，在充电方式上快慢结合。

三是布局更加完善。一线城市中心城区公共充电桩设施覆盖率超过80%，服务半径与加油站相当。全国65%的高速公路服务区具备充电条件，初步形成“十纵十横两环”的高速公路快充网络。

四是技术水平不断提升。已形成交流慢充、直流快充等技术发展路线，车桩兼容水平逐步提升，充电效率、智能控制、安全监测等技术水平国际领先。

欧鸿指出，近日，国务院办公厅印发的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出了我国充电基础设施发展的总体目标，即到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

(责编：王震、吕骞)

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