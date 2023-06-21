人民网北京6月21日电 （王震、实习生王小月）6月21日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才指出，对新能源乘用车设置减免税限额是这次政策优化的重要内容，这样一个设计是我们在充分听取相关专家和重点企业意见，客观分析当前新能源汽车市场结构和特点之后，采取的一项政策措施。主要考虑三个方面的情况：

一是国内新能源汽车市场已经明显分化，个别新能源汽车的车型价位已经超过百万元，应当避免高档豪华车过多挤占税收优惠资源，体现政策公平。

二是支持新能源汽车技术进步和升级。新能源汽车在电气化方面已经取得了明显成效，但是在智能化方面还有待加强。高价位车型在智能化方面通常相对领先，部分车型采取了“换电模式”，从引领新能源汽车技术发展的角度，需要保持一定的减免税额来予以支持。因此，没有完全取消高价位乘用车型享受优惠政策的资格，实质是两者之间的权衡。

三是新能源乘用车和商用车发展不平衡。与新能源乘用车相比，新能源商用车的市场渗透率偏低，竞争优势不明显。因此，这次减免税限额就设定在乘用车，对新能源商用车不设定减免税限额。

(责编：王震、吕骞)

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