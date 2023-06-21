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财政部：预计2023年新能源汽车免税额将超过1150亿元

2023年06月21日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者王震）6月21日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才指出，发展新能源汽车是汽车产业转型的主要方向，也是建设现代化产业体系的重要内容。财政部出台了一系列支持新能源汽车产业发展的财税政策，预计2023年免税额将超过1150亿元。

经国务院批准，自2014年9月1日起，对购置新能源汽车免征车辆购置税，2017年、2020年、2022年先后三次将该政策延续至2023年12月31日。截至2022年底，上述政策累计免税规模超过2000亿元，预计2023年免税额将超过1150亿元。除了对新能源汽车免征车辆购置税外，国家还对新能源汽车免征车船税，对纯电动汽车不征消费税。相关财税政策有力支持了新能源汽车产业高质量发展。

为进一步巩固和扩大新能源汽车产业发展优势，6月2日国务院常务会议要求延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，决定将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底，减免力度分年度逐步退坡，并对新能源乘用车减免车辆购置税设定减免税限额。初步估算，实行延长政策，2024—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

(责编：王震、吕骞)
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