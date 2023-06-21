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财政部解读新能源汽车购置税减免新政：稳字当头、效率优先、体现公平、协同发力

2023年06月21日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者王震）为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，近日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。21日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才表示，车辆购置税减免政策给消费者带来的获得感更为直接，对于促进新能源汽车产业发展、扩大消费的拉动作用十分明显。

这次延续和优化政策主要出于稳字当头、效率优先、体现公平、协同发力四个方面的考虑，主要内容包括一下三方面：

一是将新能源汽车车辆购置税减免政策，从执行到2023年12月31日延长至2027年12月31日，延长4年。其中，2024年1月1日至2025年12月31日免征车辆购置税，也就是前两年继续免征；2026年1月1日至2027年12月31日减半征收车辆购置税，后两年减半征收。

二是对新能源乘用车减免车辆购置税设定减免限额。对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日享受免征车辆购置税的新能源乘用车，设定3万元的减免税限额；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日享受减半征收的新能源乘用车，设定1.5万元的减免税限额。

三是工业和信息化部根据新能源汽车技术进步、标准体系发展和车型变化等情况，优化享受车辆购置税减免政策的技术要求，引导企业加快技术研发和升级。

(责编：王震、吕骞)
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