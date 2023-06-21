原标题：滴滴预计端午打车需求涨50% 下载滴滴出行App享端午优惠

端午将至，加之暑假来临，滴滴预测端午打车需求同比去年将增长50%。今天（6月21日）将是打车需求最高峰，在假期里，早高峰持续时间较长，晚高峰和夜间出行需求也将上涨。

假期旅游出行增多，滴滴为用户准备了商旅券包和权益保障、“滴滴567”、超时免单等多重打车福利，用户可在各大应用商店下载滴滴出行App参与丰富优惠活动。

【奔向目的地先领8折券】

6月21日至6月24日，用户在异地打开滴滴出行App，可领取端午畅行省心权益，包含8折起最高减30元的场站优惠券，还可享无车应答赔付权益，绕路、多收费退还差价等保障。在滴滴出行App首页进入“商旅礼遇”入口，可免费领取最高66元打车礼包，商旅出行更优惠。

【滴滴567周末更便宜】

每周五、六、日邀请好友们助力，即可获得一张立减30元的无门槛快车券；周一到周四，还可参与“通勤5折起”活动，邀请好友助力获得5折起快车券（详见所在城市活动规则）。

【假期打车要省更要快】

上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、昆明、绵阳、天津及苏州的用户可在滴滴出行App内领取超时免单权益，呼叫快车、特惠、特快，2分钟/3分钟内无车应答可得30元/40元免单券（具体以规则页为准）。

【夜游赏美景只需6折起】

在三亚、烟台、莆田、北海等35城，周一到周日每晚17-23点，打车6折起，每单最高优惠50元，逛夜市、赏夜景打车很划算。

除了发放打车优惠，滴滴还为用户提供租车、加油充电等自驾服务。用户可通过滴滴租车全网比价，更快速、更直观地挑选自己满意的高性价比车型。同时，滴滴不断打磨产品和服务能力，提供代叫车、途经点、失物寻找等功能，让旅途省心便捷。

滴滴为用户提供110报警、行程分享、紧急联系人、安全专线等安全守护功能，保证安全客服7×24小时在线。还针对高速行车、长途驾驶等场景，通过播报形式提醒司乘双方系好安全带，避免疲劳、超速行驶。

为保障假期打车更方便，滴滴向假期辛劳出车的司机师傅发放多重奖励补贴，包含20%流水加速卡，每单流水最高涨15元；堵车无忧卡、远距离接驾补贴、空驶补偿加成，让司机堵车空驶都有补贴；雨天膨胀卡、单单特快卡等奖励，让司机优劳优得；滴滴还在哈尔滨、青岛、苏州、天津等城市试行免佣卡，生效时段内享受单单免抽佣，鼓励司机假期出车，一起提供好服务。

(责编：董童、李源)

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