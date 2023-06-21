人民网北京6月21日电 （记者罗知之）据商务部市场运行监测系统显示，6月12日至18日，全国生产资料市场价格比前一周上涨0.1%。

钢材价格小幅回升，其中高速线材、螺纹钢、槽钢每吨4166元、3959元和4260元，分别上涨1.2%、1.1%和0.9%。煤炭价格略有波动，其中二号无烟块煤、动力煤每吨1303元和811元，分别下降0.8%和0.5%，炼焦煤每吨1208元，上涨0.6%。基础化学原料价格小幅波动，其中甲醇、纯碱、聚丙烯分别下降2.7%、0.9%和0.5%，硫酸上涨3.2%。有色金属价格小幅上涨，其中锌、铜、铝分别上涨1.8%、1.5%和0.3%。橡胶价格稳中略涨，其中合成橡胶与前一周持平，天然橡胶上涨0.6%。成品油批发价格略有回落，其中0号柴油、92号汽油、95号汽油分别下降1.0%、0.6%和0.5%。化肥价格小幅回落，其中尿素、三元复合肥分别下降3.0%和0.6%。

(责编：罗知之、吕骞)

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