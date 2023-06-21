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商务部：6月12日至18日食用农产品价格略有下降

2023年06月21日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者罗知之）据商务部市场运行监测系统显示，6月12日至18日，全国食用农产品市场价格比前一周（环比，下同）下降0.1%。

粮油批发价格略有波动，其中大米上涨0.2%，面粉与前一周持平，菜籽油、豆油、花生油分别下降0.4%、0.2%和0.1%。30种蔬菜平均批发价格每公斤5.02元，上涨1%，其中莲藕、大白菜、圆白菜分别上涨10.6%、9.4%和9.1%。6种水果平均批发价格小幅上涨，其中梨、柑橘、香蕉分别上涨1.5%、1.2%和0.8%。肉类批发价格总体下降，其中猪肉每公斤19.31元，下降0.3%，牛肉、羊肉分别下降1.1%和0.8%。禽产品批发价格小幅下降，其中鸡蛋、白条鸡分别下降1%和0.3%。水产品平均批发价格小幅上涨，其中鲢鱼、鲤鱼、带鱼分别上涨2%、0.4%和0.3%。

(责编：罗知之、吕骞)
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