外汇局：5月外汇市场总计成交21.58万亿元人民币
2023年06月21日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局统计数据显示，2023年5月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交21.58万亿元人民币（等值3.09万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交3.27万亿元人民币（等值0.47万亿美元），银行间市场成交18.31万亿元人民币（等值2.62万亿美元）；即期市场累计成交8.91万亿元人民币（等值1.28万亿美元），衍生品市场累计成交12.66万亿元人民币（等值1.81万亿美元）。
2023年1-5月，中国外汇市场累计成交101.87万亿元人民币（等值14.79万亿美元）。
(责编：罗知之、吕骞)
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