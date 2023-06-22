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黄河2023年汛前调水调沙启动

2023年06月22日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月22日电 （欧阳易佳）据水利部消息，黄河主汛期临近，结合黄河中游水库腾库迎汛需求，遵循安全可控、统筹兼顾原则，黄河水利委员会决定于6月21日开始，通过联合调度万家寨、三门峡、小浪底等水库，实施2023年汛前黄河调水调沙。

水利部黄河水利委员会相关负责人表示，根据汛前水库蓄水和河道来水预测，结合多年调水调沙实践经验，综合考虑下游滩区麦收、鱼类产卵期等因素，兼顾7月上旬“卡脖子旱”用水等实际情况，本次汛前黄河调水调沙将于6月21日开始，历时20天左右。21日，小浪底和西霞院水库联合调度，按花园口水文站2600立方米每秒流量控泄。

据悉，整个调水调沙期间，采用万家寨、三门峡和小浪底水库调控为主，支流陆浑、故县、河口村水库相机配合的联合调度模式，小浪底水库最大下泄流量按控制花园水文口站4500立方米每秒左右运用；综合考虑水库排沙减淤和下游河道水生生物及其栖息地生态，控制花园口水文站含沙量峰值不超过359千克每立方米。

调水调沙期间，黄河水利委员会将密切关注天气形势变化，及时滚动分析水雨情，加强应急值守和防汛会商，强化水库实时调度，加强工程巡查防守，全力确保调水调沙顺利进行，确保人员安全和滩区、工程安全。

(责编：孙红丽、吕骞)
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