原标题：滴滴：端午节前晚高峰每分钟超10万人同时打车

2023年端午小长假，出行热度持续高涨。6月21日出行晚高峰时段，滴滴每分钟的打车呼叫量突破了10万单，每秒平均1700人同时叫车。

假期出游和异地欢聚需求旺盛，6月22日端午假期首日，滴滴往返机场、火车站等交通枢纽的打车需求相比节前上涨70%，搭乘滴滴顺风车的订单相比节前翻1倍。

端午消费需求丰富多元，假期首日，休闲娱乐类出行需求相比节前上涨80%，逛夜市、赏夜景的夜间出行需求也大幅上涨。

端午节当天，超40万用户下载滴滴出行App，用户注册登录后，即可领取多种出行优惠，包括每周滴滴567、异地畅行券包等。

打车之外，滴滴两轮车、加油、充电、代驾等服务订单也在6月21日创下新高。新上线不久的滴滴快送服务，6月21日订单量对比节前增长120%；延续五一假期旅行热情，叠加毕业游等需求，滴滴租车订单量相比节前增长近80%。

伴随北方高温及南方多城降雨，预计端午期间的打车需求持续旺盛，建议广大乘客注意安全、尽量错峰出行。滴滴感谢司机师傅在假期坚持服务，也请注意劳逸结合，安全驾驶。

(责编：董童、李源)

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