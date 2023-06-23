滴滴：端午节前晚高峰每分钟超10万人同时打车
2023年06月23日22:39 | 来源：央广网
小字号
原标题：滴滴：端午节前晚高峰每分钟超10万人同时打车
2023年端午小长假，出行热度持续高涨。6月21日出行晚高峰时段，滴滴每分钟的打车呼叫量突破了10万单，每秒平均1700人同时叫车。
假期出游和异地欢聚需求旺盛，6月22日端午假期首日，滴滴往返机场、火车站等交通枢纽的打车需求相比节前上涨70%，搭乘滴滴顺风车的订单相比节前翻1倍。
端午消费需求丰富多元，假期首日，休闲娱乐类出行需求相比节前上涨80%，逛夜市、赏夜景的夜间出行需求也大幅上涨。
端午节当天，超40万用户下载滴滴出行App，用户注册登录后，即可领取多种出行优惠，包括每周滴滴567、异地畅行券包等。
打车之外，滴滴两轮车、加油、充电、代驾等服务订单也在6月21日创下新高。新上线不久的滴滴快送服务，6月21日订单量对比节前增长120%；延续五一假期旅行热情，叠加毕业游等需求，滴滴租车订单量相比节前增长近80%。
伴随北方高温及南方多城降雨，预计端午期间的打车需求持续旺盛，建议广大乘客注意安全、尽量错峰出行。滴滴感谢司机师傅在假期坚持服务，也请注意劳逸结合，安全驾驶。
(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 科技赋能装配式建筑发展 助力建筑业绿色转型升级
- 人民网北京6月23日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）26平方米的空间内有卧室、厨房、干湿分离卫生间，各种智能定制家具一应俱全，达到拎包入住的标准……在第二十届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会现场，一间形似集装箱的装配式装修样板房吸引了不少人的目光。 近年来，中国绿色建筑相关政策不断出台，特别是“双碳”战略的提出，让绿色、低碳、节能成为建筑业发展的风向标。…
- 评论
- 关注