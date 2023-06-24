据新华社北京6月22日电 （记者张泉、欧东衢）科学家利用“中国天眼”FAST发现了一个轨道周期仅为53分钟的脉冲星双星系统，是目前发现的轨道周期最短的脉冲星双星系统，从观测上证实了蜘蛛类脉冲星从“红背”向“黑寡妇”系统演化的理论。

该研究由中国科学院国家天文台科研团队与国内外合作者完成，相关成果21日在国际学术期刊《自然》在线发表。

天文观测发现，一些脉冲星处于双星系统中，和其他恒星一起绕转。按照已有天体物理学模型，如果两颗星距离很近，脉冲星会“吞食”身旁恒星的物质，两颗星距离越靠越近，相互绕转速度也越来越快；随着恒星被大量“吞食”后质量变小，质量小到一定值后，双星间距会变大，两颗星相互绕转的速度也就变慢。

“这类似于雌蜘蛛吞食雄蜘蛛供养自身的行为，天文学家就以‘红背’与‘黑寡妇’两种蜘蛛命名这类脉冲星，统称为蜘蛛类脉冲星。”FAST运行和发展中心常务副主任、总工程师姜鹏介绍，此前天文学界分别探测到处于“红背”与“黑寡妇”状态的脉冲星双星系统，但从未发现这二者演化的中间状态。国家天文台研究员韩金林说，得益于“中国天眼”的超高灵敏度和极强探测能力，这一演化路径得到证实。

“中国天眼”此次发现的名为PSR J1953+1844（M71E）的脉冲星双星系统，是迄今绕转速度最快的蜘蛛类脉冲星系统，经长期观测被确定为处于“红背”到“黑寡妇”系统演化的中间状态，填补了蜘蛛类脉冲星演化理论的缺失环节。

(责编：牛镛、杨光宇)

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