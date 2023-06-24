陈斌杰

原标题：共话中国经济新机遇丨多名国际商会负责人看好中国经济前景

第十三届世界商会大会在瑞士日内瓦举行期间，多个国家和地区的商会负责人表达了对中国经济的信心。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔在接受新华社记者采访时表示，对中国经济前景充满信心。他认为，中国经济增长基础稳固，有强大的制造业和人才库支撑，这对创新至关重要。

卢塔说，中国基础设施完善，金融科技实力雄厚，在人工智能、物联网等前沿技术方面发展迅速，这些竞争优势对外国企业充满吸引力。在“一带一路”倡议框架下，中国为迪拜在旅游、电信、可再生能源、智慧城市、人工智能等领域的发展提供了重要助力。

意大利都灵商会主席达里奥·加利纳对记者表示，巨大的中国市场对意大利产品和旅游业至关重要。中国基础设施良好，消费群体规模大，这为企业家在中国发展带来不少机遇。

瑞中经济协会日内瓦分会主席亚历山大·加亚尔说，今年以来，瑞中经济协会经常接待中国不同地区的代表团，他们希望在瑞士和欧洲寻找潜在商机。

世界商会大会是全球商会和企业交流的重要平台，本届大会于21日至23日举行。

(责编：杨曦、李楠桦)

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