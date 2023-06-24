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列车“掌勺人”的“端午”假期

黄伟伟 郭军
2023年06月24日09:36 | 来源：中国新闻网
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原标题：列车“掌勺人”的“端午”假期

列车“掌勺人”的“端午”假期

　　杨志文正在列车上准备餐食　广九客运段 供图

　　“这碟小炒肉真的是太好吃了，跟外面五星级酒店大厨的手艺有得一拼！”6月22日，正值端午佳节，上午12时，广铁集团广九客运段值乘惠州开往重庆北的K1172次列车上，来自湖南衡阳的旅客张先生正在餐车用餐，对眼前的饭菜，赞不绝口。

　　对于经常乘坐火车的旅客来说，有一种味道让人难忘，那就是火车上热气腾腾饭菜的香味。它为旅客的旅途提供了方便，也唤起了旅客对家乡饭菜的浓浓思念。而烹饪这些可口饭菜的人，就是列车上的厨师，也被大家称为列车上的“掌勺人”，杨志文就是其中一员。

　　杨志文，今年44岁，入路已经22年之久，先后值乘过成都、合肥、广安、麻阳等方向的列车，是一位名副其实的“老铁路”，对各地旅客的饮食习惯更是了然于胸，目前担任广东惠州至重庆的普速列车的厨师一职。

　　上午8时，杨志文一大早就到站台接车，每趟车出乘时，他都会仔细对米面粮油、肉类蔬菜等进行检查，确保食物的新鲜和质量，只有这样，做出来的菜肴才美味。

杨志文为乘客送上餐食 广九客运段 供图

　　杨志文为乘客送上餐食 广九客运段 供图

　　“列车上旅客来自天南地北，每个人的口味也不尽相同，这趟列车途经湖南、贵州、重庆等地，旅客偏爱吃辣，饭菜的口味上，我们会主动迎合旅客的需求。”杨志文说。

　　“大爷，黄焖鱼块合您口味不？”“小朋友，红烧排骨好吃不？”杨志文在完成手头的工作后，都会来到餐车，主动了解、询问旅客的就餐感受，从中查找不足，并不断改进自己的工作，这也是他工作以来养成的习惯，只为让旅客在用餐过程中既暖胃又暖心。

　　19时许，已到晚饭时间，餐车里坐满了前来用餐的旅客，甚至导致后面来的旅客都没有位置，火爆场面不亚于外面的大酒楼。杨志文表示：“今天是端午节，车厢旅客很多，为了满足旅客们的就餐需要，我们提前备好餐料，制作了美味、实惠的套餐盒饭，用小推车送到车厢，供旅客选择。”

　　无巧不成书，杨志文的爱人刘雯也是同一个车队的工作人员。她是一名乘务员，今年“端午”期间需要值乘惠州至重庆北的列车，夫妻俩和大多数铁路夫妻一样聚少离多，他们舍小家为大家，节日期间坚守岗位、默默奉献，为万家团圆而辛勤工作。

　　晚上10时30分，忙完一天工作后，杨志文给远在广东河源老家的儿子树树打去电话，叮嘱道：“今天是端午节，爸妈不在家，记得要听外婆的话，按时吃饭。”“知道呢，爸爸，今天我还吃了我们一起包的粽子。”电话那头，听着10岁儿子爽朗的笑声，杨志文的疲惫感瞬间消散殆尽。

　　小灶台暖客心，小舞台展作为。杨志文是千万铁路职工的一个缩影，他用自己的专业、付出与坚守，不断地提升列车服务品质，用爱心与热情照亮着每一名旅客的回家路。(完)

(责编：杨曦、李楠桦)
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