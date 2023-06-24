原标题：稳步释放房地产市场需求

当前房地产市场仍在缓慢恢复，需求不稳已成主要制约因素。作为降成本、稳需求的途径之一，房贷利率近期再次下降。多位业内人士认为，接下来要重点关注居民的收入预期、房价预期、市场风险等因素，多措并举稳定市场需求。

市场活力有待激发

6月20日，1年期贷款市场报价利率(LPR)下降10个基点至3.55%，5年期以上LPR下降10个基点至4.2%。受此影响，根据目前商业性个人住房贷款利率的政策下限，首套房利率下限为“5年期以上LPR减20个基点”，即从4.1%降至4%，二套房利率下限为“5年期以上LPR加60个基点”，即从4.9%降至4.8%。

尽管房贷利率的政策下限下降了，但具体到不同城市，房贷利率走势将有所差别，实际执行的房贷利率可能更低。中国人民银行货币政策司司长邹澜曾表示，在“首套住房贷款利率政策动态调整机制”的作用下，截至今年3月末，已有83个城市下调了首套房贷利率下限，约低于全国下限10个到40个基点，低至3.7%到4%；此外，12个城市取消了首套房贷利率下限。

从整体看，今年以来，在多项政策措施推动下，房贷利率持续下行。3月份新发放个人住房贷款利率为4.14%，同比下降1.35个百分点。贝壳研究院最新数据显示，6月份贝壳百城首套主流房贷利率平均为4.0%，二套主流房贷利率平均为4.91%，均与上月基本持平。其中，6月份首套、二套主流房贷利率分别较去年同期回落42个基点、17个基点。

此次房贷利率为何再降？从5月份统计数据看，当前我国经济运行整体回升向好，但经济恢复基础尚不稳固。日前召开的国务院常务会议明确提出，要进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力，推动经济运行持续回升向好。“LPR下降有助于进一步降低企业融资成本，提振经营主体的信心与预期，促进信贷有效需求回升，帮助企业加快恢复和稳健运行，进而带动投资修复性增长。”中国民生银行首席经济学家温彬说。

稳定预期是关键

当前，需求不稳已成为制约房地产市场恢复的主要因素之一。“今年二三月份，随着经济恢复常态化运行，前期受到压抑的住房需求较快释放，房地产市场出现了一定反弹，但随着经济运行逐步恢复到正常轨道，房地产市场也逐步进入常态化恢复运行态势。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说。

反映到具体数据上，商品房销售面积、销售额均有所下滑，房价也在一定程度有所下降。前5个月，商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%，较前4个月0.4%的降幅有所扩大；商品房销售额49787亿元，增长8.4%，较前4个月8.8%的涨幅有所收窄。5月份，70个大中城市新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落，二手住宅环比下降。“新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨的城市分别有46个和15个，比上月分别减少16个和21个。”国家统计局城市司首席统计师绳国庆说。

需求不稳主要受三方面因素影响，即收入预期、房价预期、市场风险。“收入预期不稳导致居民的支出意愿不足，房价波动也在一定程度上改变了‘只涨不跌’的预期，部分购房者因此持观望态度，二者共同造成居民部门的购房支出意愿下降。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示，此外，由于此前部分房屋无法按时交付、烂尾，部分居民对一手房风险的担忧有所上升，也影响了购房意愿。

“需求不足，房地产企业的销售就难以修复，资金回笼难，房企的高负债、甚至债务风险也就难以化解，将进一步导致房地产开发投资下滑。”曾刚说。

综合施策提振信心

市场普遍认为，本次房贷利率下降，将有助于稳定房地产市场需求。“LPR调降有助于降低购房成本，增强购房意愿。”温彬说，在内需构成中，规模庞大、上下游链条众多且与居民资产负债表密切相关的房地产行业仍然较为重要，通过LPR下降带动房贷利率调降，将成为扭转市场预期、促进楼市企稳的重要一环。

值得注意的是，此次房贷利率下降不仅涉及新发放贷款、首套房贷款，还覆盖了存量贷款、二套房贷款，涉及面更广、影响更大。“LPR下降有助于降低存量房贷利率，延缓居民降杠杆节奏，节约房贷利息，稳定消费预期。”温彬说。

具体来看，对于已购房群体来说，假设其购买的是首套房，商业性个人住房贷款100万元、期限30年、等额本息还款，那么购房者的月供将减少约57元；若为二套房，月供将减少约60元。对于准备入市的新购房者来说，由于目前部分城市已下调、取消首套房利率下限，其房贷利率可能在3.7%至4%的基础上进一步下行。

“但也要看到，除了贷款价格，影响居民购房意愿的因素还有收入预期、房价预期、保交楼等，因此，要综合施策，多措并举稳定房地产市场信心。”曾刚说，一是维持优质房企的流动性，满足其合理融资需求，避免风险传导；二是因地制宜，进一步优化、执行好差别化住房信贷政策，释放合理住房需求；三是探索适度加大金融政策层面的支持力度。“还要持续做好稳就业工作，落实落细就业优先政策，改善居民的收入预期，提升各类主体信心。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说。

“下阶段，随着经济恢复向好，政策显效，市场预期好转，房地产市场有望逐步企稳。”付凌晖说。

(责编：杨曦、李楠桦)

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