原标题：“龙舟经济”带旺端午消费

端午期间，全国多地龙舟竞渡。2023年中华龙舟大赛在福州海峡国际会展中心浦下河龙舟池举行，吸引大批市民观赛。宁波市镇海区近期也上演了多场龙舟比赛，其中在骆驼街道箭港湖畔举办的镇海区迎亚运“同心同行”龙舟赛尤为引人注目。

赛龙舟不仅具有深厚的文化内涵，还催生独特的“龙舟经济”。“同心同行”龙舟赛举办地箭港湖位于镇海中心城区，湖岸两畔商业集聚。“初步测算，仅观赛区及国潮市集区周边，有近1万人次前来观赏游玩，活动及赛事期间直播及后续推广视频播放量超50万人次，这些流量会带动消费。”骆驼街道相关负责人说。龙舟比赛期间，箭港湖北岸商业街区的餐饮业经营户日均营收比往常高出约30%。

福州市长乐区三溪村也尝到了“龙舟经济”的甜头。“自古龙舟日竞渡，独有三溪夜赛航。”描述的正是三溪村沿袭数百年的夜赛龙舟。时至今日，三溪的龙舟夜渡更具文化气息。去年，三溪村夜赛龙舟的网络直播吸引了全网超2800万次播放，带火了当地旅游业。

“龙舟经济”之所以能成气候，离不开地方的引导和培育。目前，福州正大力开展传统龙舟制造、新型龙舟游船研发制造、龙舟文化传承保护、龙舟体育赛事等工作，持续整合龙舟产业链。今年以来，福州市先后在台江区光明港、仓山区流花溪等水域开展形式多样的龙舟系列赛事活动，打响福州龙舟运动品牌。福州逐步建设龙舟制品、龙舟服装、文创纪念品研发设计、生产制造和销售推广标准体系，拓展文创活动及产品销售业态，丰富了龙舟产业链条。

龙舟赛已成为各地加快文旅体融合、激发城市经济活力的有效载体。今年端午期间，镇海区还举办了九龙湖舞龙英雄会、澥浦船鼓等民俗活动，通过双向引流，在传承传统文化的同时进一步激发经济活力。

“在推进国家体育消费试点城市建设的过程中，龙舟比赛传递出的价值取向吸引了大量受众，尤其是年轻群体的关注和参与，将进一步丰富体育消费内容，扩大体育消费空间，激发市场活力和体育消费活力。”福建省龙舟协会会长林远认为，应通过更具体验性、更有时代动感的文化活动，创造更为贴近、更为多元的文化营销渠道，加大龙舟和文旅产业融合力度，推动“龙舟经济”蓬勃发展。

(责编：杨曦、李楠桦)

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