土地者，民之本也。耕地是我国最为宝贵的资源，关系十几亿人的吃饭大事。严守18亿亩耕地红线，像保护大熊猫一样保护耕地，才能实现“手中有粮，心中不慌”。
当广袤的华夏大地，遇上流传千年的中国传统色，美景与色彩相“碰撞”，会擦出怎样的火花？今天是第33个全国土地日，让我们用中国传统色彩品味华夏大地之美。
资料来源：自然资源部宣传教育中心
策划：欧阳易佳
设计：宋嘉琦（实习生）
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