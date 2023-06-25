欧阳易佳

土地者，民之本也。耕地是我国最为宝贵的资源，关系十几亿人的吃饭大事。严守18亿亩耕地红线，像保护大熊猫一样保护耕地，才能实现“手中有粮，心中不慌”。

当广袤的华夏大地，遇上流传千年的中国传统色，美景与色彩相“碰撞”，会擦出怎样的火花？今天是第33个全国土地日，让我们用中国传统色彩品味华夏大地之美。

资料来源：自然资源部宣传教育中心

策划：欧阳易佳

设计：宋嘉琦（实习生）