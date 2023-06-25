河南省消费市场强劲复苏
随着“2023河南夏日消费季”活动的启动，我省密集落地一系列促消费政策，推动消费市场持续升温。记者6月24日从省商务厅获悉，6月22日至24日，端午期间，全省重点监测的383家零售和餐饮企业共实现销售额9.06亿元，比2022年端午节增长5.8%，活力旺盛。
多地精准发力，因地施策促消费。端午节前，我省多地针对零售、餐饮、文旅、住宿等领域，拿出“真金白银”发放消费券，举办形式多样、内容丰富的促消费活动，深挖消费市场潜力。郑州市以第四届“醉美·夜郑州”消费季为契机，发放超1亿元消费券，涵盖汽车、家电、餐饮、文旅等多个领域；洛阳市举办“2023中国洛阳广电国际名车展暨洛阳大学生文创音乐节”，市财政投入3000万元购车补贴，为广大消费者带来大力度的优惠；许昌市端午期间举办2023年“点亮灯火·夜享莲城”夜经济活动暨棉纺消费季启动仪式，发放“激情夏日消费季”消费券。据监测，端午期间全省大宗消费增长明显，其中汽车销售额比去年同期增长24.8%。
商家促销力度空前，节日商品热销。当“6·18”遇上端午节，各大商超和电商平台纷纷推出系列特色促销活动，粽子、艾叶、香囊等商品热销。在郑州丹尼斯大卖场，粽子的促销柜台被摆放在醒目位置，各种日用品同时推出打折活动；在中原万达百货，珠宝首饰、服装打折力度同样明显。洛阳市各大商家举办千人包粽子、诗歌朗诵、民俗表演、端午祭祀等端午系列活动，营造浓郁热烈的节日氛围。除了实体店，各大线上零售平台也纷纷开辟“端午节专区”。据统计，端午期间，省商务厅重点监测的金银珠宝、烟酒、服装、食品类商品销售额分别同比增长20.3%、6.4%、5.6%、4.1%。
文旅消费带动住宿餐饮市场快速回升。端午期间，全省各大景区纷纷推出特色主题活动，带动市民出游人次增多。据监测，全省石油制品销售额同比增长14%。文旅市场的快速反弹给餐饮、住宿业带来较大客流量，开封、洛阳等热点旅游城市出现“一座难求、一房难求”的火爆场景，特色美食、夜经济持续受到年轻人的追捧。据统计，端午假期全省住宿餐饮业日均消费较平日提升20%—25%，郑州、洛阳、开封、焦作等重点旅游城市人流量激增，平均人流量较节前增长数十倍，全省重点监测的13家餐饮企业营业收入172万元，较2022年端午节增长39%。（记者 孙静）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 南方16条河流发生超警洪水 水利部：全力做好防御工作
- 人民网北京6月25日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月20日以来，西南东部南部、江南、华南及湖北南部等地出现强降雨过程，250毫米、100毫米、50毫米以上暴雨笼罩面积分别为0.3万平方公里、29.3万平方公里、92.9万平方公里，累积最大点雨量广东清远下太镇572毫米、云南德宏昔马379毫米、广西河池弄罗370毫米。受强降雨影响，广东北江干流英德段及支流潖江、广西西江支流蒙江和贺江、湖南湘江支流涓水、江西赣江支流寺下河、云南泸江支流暮底河等16条河流发生超警洪水，最大超警幅度0.01—2.06米，其中北江干流英德站6月23日23时出现洪峰水位28.06米，超过警戒水位（26.00米）2.06米，目前已出峰回落；太湖周边河网区有33站水位超警0.01—0.63米，其中6站水位超保证0.17—0.30米，杭嘉湖区运河水系嘉兴站6月24日9时35分水位2.02米，编号为杭嘉湖区运河水系第1号洪水。…
- 评论
- 关注