原标题：全省消费市场强劲复苏

随着“2023河南夏日消费季”活动的启动，我省密集落地一系列促消费政策，推动消费市场持续升温。记者6月24日从省商务厅获悉，6月22日至24日，端午期间，全省重点监测的383家零售和餐饮企业共实现销售额9.06亿元，比2022年端午节增长5.8%，活力旺盛。

多地精准发力，因地施策促消费。端午节前，我省多地针对零售、餐饮、文旅、住宿等领域，拿出“真金白银”发放消费券，举办形式多样、内容丰富的促消费活动，深挖消费市场潜力。郑州市以第四届“醉美·夜郑州”消费季为契机，发放超1亿元消费券，涵盖汽车、家电、餐饮、文旅等多个领域；洛阳市举办“2023中国洛阳广电国际名车展暨洛阳大学生文创音乐节”，市财政投入3000万元购车补贴，为广大消费者带来大力度的优惠；许昌市端午期间举办2023年“点亮灯火·夜享莲城”夜经济活动暨棉纺消费季启动仪式，发放“激情夏日消费季”消费券。据监测，端午期间全省大宗消费增长明显，其中汽车销售额比去年同期增长24.8%。

商家促销力度空前，节日商品热销。当“6·18”遇上端午节，各大商超和电商平台纷纷推出系列特色促销活动，粽子、艾叶、香囊等商品热销。在郑州丹尼斯大卖场，粽子的促销柜台被摆放在醒目位置，各种日用品同时推出打折活动；在中原万达百货，珠宝首饰、服装打折力度同样明显。洛阳市各大商家举办千人包粽子、诗歌朗诵、民俗表演、端午祭祀等端午系列活动，营造浓郁热烈的节日氛围。除了实体店，各大线上零售平台也纷纷开辟“端午节专区”。据统计，端午期间，省商务厅重点监测的金银珠宝、烟酒、服装、食品类商品销售额分别同比增长20.3%、6.4%、5.6%、4.1%。

文旅消费带动住宿餐饮市场快速回升。端午期间，全省各大景区纷纷推出特色主题活动，带动市民出游人次增多。据监测，全省石油制品销售额同比增长14%。文旅市场的快速反弹给餐饮、住宿业带来较大客流量，开封、洛阳等热点旅游城市出现“一座难求、一房难求”的火爆场景，特色美食、夜经济持续受到年轻人的追捧。据统计，端午假期全省住宿餐饮业日均消费较平日提升20%—25%，郑州、洛阳、开封、焦作等重点旅游城市人流量激增，平均人流量较节前增长数十倍，全省重点监测的13家餐饮企业营业收入172万元，较2022年端午节增长39%。（记者 孙静）

(责编：董童、李源)

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