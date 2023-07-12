人民网北京7月12日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，7月12日，随着DJ882次4时32分从昆明洛羊镇站、DJ881次4时40分从成都双流西站双向始发对开，标志着利用整列动车组开展高铁快运批量运输试点工作正式实施。此后，整列高铁快运动车组列车每日按2列对开安排。

国铁集团有关部门负责人介绍，开行高铁快运动车组列车，是国铁企业认真贯彻落实中央关于加强高铁货运能力建设部署、适应运输市场需求的具体举措，对于丰富高铁快运产品、助力现代物流发展，具有重要意义。

该负责人介绍，此次试点开行的高铁快运动车组列车由CRH2A型动车组改造而成，最高运行时速250公里，最大装载重量可达55吨以上。试点列车开行前，铁路部门对始发终到装卸车站进行了适应性改造，对列车运输组织、运行安全保障、货物装载方式、两端装卸作业等进行了充分研究论证，并开展了多次试验，相关准备工作能够满足开行高铁快运动车组列车需要。

该负责人介绍，此次试点列车分别从昆明洛羊镇站、成都双流西站双向对开，经沪昆高铁、成贵高铁运行，全程1127公里，沿途站不进行货物装卸作业。DJ882次洛羊镇站4时32分始发，10时31分到达双流西站，全程运行时间5小时59分；DJ881次双流西站4时40分始发，10时31分到达洛羊镇站，全程运行时间5小时51分。试点列车由国铁集团所属的中铁快运股份有限公司面向市场开展经营，主要服务于生鲜食品、商务急件、生物医药、电子产品等时效性要求比较高的高附加值货物。

该负责人强调，高铁快运动车组列车具有高时效、大运能、全天候、绿色环保等优势，试点开行后，铁路部门将及时总结经验，广泛听取各方意见建议，不断优化组织，提升品质，为下一步高铁快运动车组列车扩大运营积累经验。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经