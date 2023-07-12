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贝壳启动“一体三翼”战略升级并进行组织架构调整

2023年07月12日14:09 | 来源：新华网
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原标题：贝壳启动组织调整 设立四条事业线和九条事务线

　　7月12日，贝壳董事长兼首席执行官彭永东发布公开信《翻越第二座山，吹响集结号》，宣布启动“一体三翼”战略升级并进行相应的组织架构调整。

　　围绕客户，在以一线为价值中心，贝壳集团将组建经纪、家装、惠居、贝好家四条事业线，以及财经、产研、战略、品质、人力、用户、合规、公共、协同九条事务线。彭永东在信中表示，这次战略升级和组织架构调整“最终目的只有一个——帮消费者‘安居’、助服务者‘乐业’。”

　　贝壳新四大业务线分别是：经纪事业线，以ACN为基石，以提升客户体验为核心，推动行业健康生态；

　　整装事业线，宗旨是推动家装行业再造，客户体验与服务者效率双提升，让居住更美好，让爱温暖家；

　　惠居事业线，宗旨是让租住成为一种生活方式，让资管经理成为长期职业，帮助服务者实现效率翻番；

　　贝好家事业线，设立宗旨是以客户思维，共筑好产品、好服务，推动房屋供给侧升级。

　　彭永东在信中激励团队，“四条事业线、九条事务线的架构中，每一支队伍都面临着或新或老、或短或长的艰巨任务，这些任务的逐个突破，最终就促成了整体目标的达成。”

　　此次贝壳“一体三翼”战略升级和组织架构调整，被认为是贝壳向下一个十年、“翻越第二座山”的调整准备。

　　彭永东在信中还表示，无论是房子本身，还是面对消费者租房、买卖、托管、装修等诸多居住需求，好产品与好服务将会获得非对称的品质红利，这是贝壳对于“安居”的解题思路。

　　在对待行业从业者发展上，彭永东在信中表示，“经营者能做好分配，为服务者提供好的收入和保障，服务者自身能做到‘专业、操守、长期耕耘’，那么居住领域的服务者就可以成为一份好工作。”因此，帮助服务者“乐业”需要构建一种更加合理的分配结构。

　　同时，贝壳的职能部门目标是围绕自己的“内部客户”提供价值。彭永东信中强调，“翻越第二座山”需要充分发挥每一级组织、每个个体的创造性，需要一个百炼成钢充满活力的团队在一场一场的实战中磨砺。“一线服务好客户，平台服务好一线”。

(责编：董童、李源)
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