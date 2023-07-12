人民网北京7月12日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，深圳海关结合深圳地方经济特点，聚焦产业特色、民生需求，推出20条优化营商环境举措，从促进物流畅通、便利跨境贸易、助企减负增效、支持创新发展四个方面，进一步释放政策红利，提振企业发展信心。

为保障物流通关畅通，深圳海关综合运用预约通关、先放后检、先卸后报、到港即查、快检快放等便利举措，提升矿产品、原油、天然气、煤炭等大宗资源商品通关效率。此外，为助力民生物资扩大进口，深圳海关提升大米、肉类、植物油、乳品、水产品等重点进口食品业务办理速度，搭建进口冰鲜水产品“空中快线”，推广进口水果“白名单”顺势监管模式，保障进口水果“抢鲜”上市。

在促进跨境贸易便利方面，深圳海关提供重大项目进口成套设备“一站式”通关服务，支持先进制造业生产设备进口，企业测算可缩短设备投入使用时间50%，全力巩固地方产业优势。大力建设新能源汽车质量安全风险监测点，对出口锂电池危险货物的包装使用鉴定试点“检查验证+合格保证”，提高锂电池出口效率。据统计，今年4至5月，深圳市出口电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池合计130.2亿元，同比增长29.7%。

围绕深圳市发展战略性新兴产业需求，深圳海关创新开展链式信用培育，精准对接先进电池材料、高端医疗器械、智能装备等新兴产业，探索“以企育企”新模式，推动优质实体企业通过AEO认证，保障产业链供应链稳定。截至目前，深圳关区AEO企业达到416家。

与传统外贸形式相比，以跨境电商为代表的外贸新业态蓬勃发展、逆势而上，跑出了深圳外贸发展的“加速度”。为助力跨境贸易发展，深圳海关推出“政策组合包”，包括扩大寄递渠道“数字清关”改革覆盖面，全面推广跨境电商零售进口商品条码应用，落地实施跨境电商出口退运政策等，全力支持跨境电商健康发展。

下一步，深圳海关将持续开展“关长送政策上门”服务，深入企业进行调研、听取意见、解决难题，针对性开展政策宣讲，不断优化营商环境，促进外贸高质量发展。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经