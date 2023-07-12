人民网北京7月12日电 （欧阳易佳）“新发展理念已经成为指引新时代、新征程中国经济发展重要的指导思想。”在近日举办的2023第五届雁栖湖论坛上，中国社会科学院副院长、党组成员，中国社会科学院大学党委书记高培勇表示，在经济运行整体好转的过程中，要完整、准确、全面贯彻新发展理念。

高培勇表示，从2022年中央经济工作会议到2023年全国两会上，“推动经济运行整体好转”都是今年经济工作的鲜明主题和富有深刻意义的新表述。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，要以新发展理念为标准进行指引，以基于经济运行整体好转的目标来谋篇布局。

“新发展理念是‘指挥棒’指引我们向何处去，是‘红绿灯’告诉我们哪些能做、哪些不能做。创新注重的是解决发展动力问题，协调注重的是解决发展不平衡问题，绿色注重解决人与自然和谐问题，开放注重解决发展内外联动问题，共享注重解决社会公平正义问题。”他说，这每一条对应的都是我国经济发展的重要发力方向。

“2013年，我们提出了经济发展正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的‘三期叠加’阶段。其中，前期刺激政策消化期指的是化解多年来积累的深层次矛盾，也可以理解为消化的是‘成本’。当前，我们在做宏观政策时要进行成本效益分析，谨防再出现前期刺激政策的消化期。并要认识到，宏观政策既有效益也有成本，我们的目的是增效益、降成本。”他说。

高培勇认为，在解决发展中的问题时，要辨析哪些是周期性的矛盾、哪些是结构性的矛盾、哪些是体制性的矛盾，解决逆周期和跨周期的问题，没有一劳永逸的方法，宏观政策不是“万能药”。特别是面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”时，宏观政策对冲的是短期问题，改革和发展才能解决预期转弱的压力。

“我们要坚持政策归政策，改革归改革，桥归桥、路归路，对症下药，精准施策。”他说，避免政策轨道拥挤、塞车，要将践行新发展理念落在实处，量的增长和质的提升是当前经济发展要关注的两个重要方面。此外，还要统筹发展与安全，做到安全是发展的前提，发展是安全的保障，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

(责编：杨曦、高雷)

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