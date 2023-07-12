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中国第13次北冰洋科学考察队起航

2023年07月12日14:35 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电（王绍绍）12日，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队搭乘“雪龙2”号从上海出发，前往北冰洋执行科学考察任务。本次考察预计总航程约1.55万海里，9月下旬返回上海。

据悉，本次考察将聚焦中北冰洋太平洋扇区和加克洋中脊两大区域，执行环境关键要素长期观监测、洋中脊地质和地球物理调查、国家科技计划项目和国际合作四大任务；实施大气、海冰、海洋和底质环境调查、生物群落和资源调查以及污染物监测，在冰区择机开展海冰综合调查。

据介绍，本次考察将有效提升我国在北冰洋环境保护、北极快速变化响应以及海洋污染评估等方面的能力，获取洋中脊动力学等相关研究所需的关键信息和数据；同时与俄罗斯、泰国等国科学家联合开展相关研究，有效推进北极科学考察国际合作。

(责编：杨曦、高雷)
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