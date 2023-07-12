人民网北京7月12日电 （欧阳易佳）近日，由明阳智能自主研发设计的“导管架风机+网箱”风渔融合一体化装备MyAC-JS05在浙江舟山正式下线，预计于7月下旬投运于“海上风电+海洋牧场+海水制氢”融合项目明阳阳江青洲四海上风电场项目。

作为明阳阳江青洲四海上风电场海洋牧场方案的关键装备，MyAC-JS05在实现了风机导管架基础与养殖网箱的深度融合。据了解，MyAC-JS05以风机导管架为支撑平台，配置高性能网衣系统及智能化养殖系统，形成集海上风力发电、深远海养殖于一体的“风渔”融合智能化装备，可有效提高海域资源节约集约化开发水平，降低资源开发成本，提高项目整体收益。

“导管架风机+网箱”风渔融合一体化装备MyAC-JS05正式下线。受访者供图

据介绍，在技术方面，为适应深远海台风频发的恶劣海况条件，MyAC-JS05采用50年一遇环境海况条件抗台风设计，通过网衣方案创新及海工技术突破解决南海海域台风频发难题，保障了风力发电与深远海养殖的安全性和可靠性。

此外，该装备实现了海上风电与海洋牧场的深度融合，通过创新融合设计实现二者在海域、结构、电力、信息传输、运维等多方位的深度融合。由于采用了智能化渔业养殖系统，该装备具有智能投喂、智能监控监测、自动洗网、自动收鱼等功能，工作人员可实时远程查看并进行养殖作业，解决了深远海养殖无人值守与看护的难题。

明阳智能负责人介绍称，该装备养殖水体约为5000立方米，可养鱼约15万尾。装备投运后将开展石斑鱼等高品质鱼种养殖，预计投产后年渔获量可达75吨，年产值可达500万元。

明阳阳江青洲四海上风电场项目将借助MyAC-JS05等高端智能化海洋工程装备的部署，建成“海上风电+海洋牧场+海水制氢”融合项目。

明阳智能董事长兼CEO张传卫表示，海上风电制氢、海洋牧场、联合开发等融合发展模式将是发展的趋势。明阳智能正全力推进海上风电、海水制氢、海洋牧场于一体的海上综合能源产业的建设与投资，创新推动海洋技术与海洋装备、海洋能源和海洋经济的高质量融合发展。

(责编：杨曦、高雷)

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