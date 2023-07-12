人民网北京7月12日电（欧阳易佳）据中国气象局消息，中央气象台7月12日继续发布高温黄色预警、强对流天气蓝色预警、暴雨蓝色预警，长江流域内大范围高温持续，浙江、江西、湖南、福建以及四川盆地等地或出现37℃以上的酷热天气。陕豫皖苏内蒙古等地将有强降水天气，华北等地有强对流天气。

中央气象台预计7月12日白天，河南南部、安徽、江苏南部、上海大部、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川盆地中东部、重庆大部、贵州东部、广西大部、广东大部、海南岛中部、新疆南疆盆地东部等地有35至36℃高温天气，其中，安徽南部、江苏南部、上海西部、浙江中西部、江西大部、湖南大部、福建大部、四川东部、重庆中西部、新疆南疆盆地东部等地部分地区最高气温37至39℃。

中国气象局提醒，面对持续高温天气，午后尽量减少户外活动，对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，外出时做好必要的防暑防晒措施。

在高温天气来袭之时，华北等地强降雨依旧持续。12日8时至13日8时，山西北部和南部、河北北部和南部、北京北部、天津北部、山东、河南中北部、江苏北部、安徽北部、陕西中部、四川盆地西部、甘肃东南部、青海东部和南部、西藏北部和东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，山东中南部、四川盆地西部等地局部地区有大暴雨（100至160毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30至50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

12日14时至13日14时，内蒙古中东部、陕西中部、山东大部、河南东部、安徽北部、江苏北部、四川盆地中西部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古中东部、青海东部、甘肃东部和南部、陕西中南部、山西中北部、河北南部、山东、河南中北部、安徽北部、江苏北部、四川盆地西部、云南西南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30至50毫米，局地可达60毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。中国气象局提醒，提早规划行程，注意防范，尽可能避免在强对流活跃时间段外出。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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