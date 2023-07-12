人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

三预警齐发 浙赣湘闽等地或出现37℃以上酷热天气

2023年07月12日14:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月12日电（欧阳易佳）据中国气象局消息，中央气象台7月12日继续发布高温黄色预警、强对流天气蓝色预警、暴雨蓝色预警，长江流域内大范围高温持续，浙江、江西、湖南、福建以及四川盆地等地或出现37℃以上的酷热天气。陕豫皖苏内蒙古等地将有强降水天气，华北等地有强对流天气。

中央气象台预计7月12日白天，河南南部、安徽、江苏南部、上海大部、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川盆地中东部、重庆大部、贵州东部、广西大部、广东大部、海南岛中部、新疆南疆盆地东部等地有35至36℃高温天气，其中，安徽南部、江苏南部、上海西部、浙江中西部、江西大部、湖南大部、福建大部、四川东部、重庆中西部、新疆南疆盆地东部等地部分地区最高气温37至39℃。

中国气象局提醒，面对持续高温天气，午后尽量减少户外活动，对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，外出时做好必要的防暑防晒措施。

在高温天气来袭之时，华北等地强降雨依旧持续。12日8时至13日8时，山西北部和南部、河北北部和南部、北京北部、天津北部、山东、河南中北部、江苏北部、安徽北部、陕西中部、四川盆地西部、甘肃东南部、青海东部和南部、西藏北部和东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，山东中南部、四川盆地西部等地局部地区有大暴雨（100至160毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30至50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

12日14时至13日14时，内蒙古中东部、陕西中部、山东大部、河南东部、安徽北部、江苏北部、四川盆地中西部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古中东部、青海东部、甘肃东部和南部、陕西中南部、山西中北部、河北南部、山东、河南中北部、安徽北部、江苏北部、四川盆地西部、云南西南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30至50毫米，局地可达60毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。中国气象局提醒，提早规划行程，注意防范，尽可能避免在强对流活跃时间段外出。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三预警齐发 浙赣湘闽等地或出现37℃以上酷热天气
　　人民网北京7月12日电（欧阳易佳）据中国气象局消息，中央气象台7月12日继续发布高温黄色预警、强对流天气蓝色预警、暴雨蓝色预警，长江流域内大范围高温持续，浙江、江西、湖南、福建以及四川盆地等地或出现37℃以上的酷热天气。陕豫皖苏内蒙古等地将有强降水天气，华北等地有强对流天气。…
加速推进海洋能源立体融合开发：“导管架风机+网箱”一体化装备下线
　　人民网北京7月12日电 （欧阳易佳）近日，由明阳智能自主研发设计的“导管架风机+网箱”风渔融合一体化装备MyAC-JS05在浙江舟山正式下线，预计于7月下旬投运于“海上风电+海洋牧场+海水制氢”融合项目明阳阳江青洲四海上风电场项目。 作为明阳阳江青洲四海上风电场海洋牧场方案的关键装备，MyAC-JS05在实现了风机导管架基础与养殖网箱的深度融合。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部