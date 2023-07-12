人民网北京7月12日电 （欧阳易佳）据中央气象台消息，目前，南方进入水稻“双抢”关键时期，天气形势总体利于早稻抢收和晚稻播种插秧。

水稻是我国最大的口粮品种，“双抢”直接关系到全年粮食丰产。南方水稻“双抢”是指早稻抢收、晚稻抢插，“双抢”时间一般是7月中旬至下旬。今年华南早稻成熟期正常至略偏早，主要是由于6月以来积温充足，华南早稻抢收开始时间也是正常至略偏早。

中央气象台首席预报员延昊介绍，目前，华南早稻处于乳熟至成熟期，江南早稻大部处于抽穗至乳熟期、局地已成熟。江南晚稻处于三叶期，长势良好，华南晚稻处于播种阶段。

中央气象台预计，7月中旬，江南、华南等地多35℃以上高温天气，高温日数一般有7至9天，其中，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地区可达38至40℃。江南华南早稻处于灌浆乳熟至成熟期，高温易造成早稻高温逼熟，影响千粒重。7月中旬，华南中南部累计降水量有40至80毫米，部分地区有100至180毫米，江南大部降水明显偏少，无连阴雨。整体而言，“双抢”期间天气形势总体利于早稻抢收和晚稻播种插秧。

近日，农业农村部、水利部、应急管理部、中国气象局联合下发通知，要求各地坚持问题导向，分区分类指导，细化实化措施。据悉，气象与农业农村等部门强化部门沟通会商，密切关注高温、病虫害等发展动态，及时发布预报预警信息。

延昊提醒，“双抢”期间要防范高温、连阴雨和暴雨洪涝灾害。南方稻区要加强灌浆期早稻和秧苗期晚稻管理，采取以水调温（高温时段灌深水并保持水层）、叶面喷水降温等措施，减轻高温对早稻灌浆和晚稻秧苗生长的危害。暴雨易造成成熟水稻倒伏，还影响成熟早稻的机收作业，应抓住降雨间隙抢收成熟早稻，及时烘干晾晒，防止稻谷发芽霉变。

(责编：杨曦、高雷)

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