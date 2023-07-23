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补短板攻核心强智能?智慧农业为乡村振兴提供新动能

人民网记者 杜燕飞
2023年07月23日14:05 | 来源：人民网
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7月20日，2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川举行。在圆桌论坛环节，围绕“智慧农业 助推乡村振兴”这一主题，与会嘉宾表示，随着数字技术的不断进步，我国智慧农业发展前景广阔，也取得了明显成效。下一步要补短板，攻核心，强智能，推动产业协同发展创新，让数字科技赋能智慧农业发展，助推乡村振兴。

“智慧农业 助推乡村振兴”圆桌论坛。人民网记者 杜燕飞摄

“智慧农业 助推乡村振兴”圆桌论坛。人民网记者 杜燕飞摄

数字科技赋能智慧农业

2023年中央一号文件指出，深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广。加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展。

对此，浙江大学数字农业农村研究中心主任、农业农村部光谱检测重点实验室主任何勇表示，智慧农业是指包括植物、土壤、环境、机具、人、气候和管理在内的一体化系统，涉及信息感知、自主决策、精准作业等环节。实现这些环节，需要很多技术支撑。随着我国数字技术的快速发展，要加大算法、模型、智能装备和数据平台一体化建设，助力智慧农业发展和数字乡村建设。

“在推动信息化过程中，我们需要不断推动技术、人才和协同等层面的发展。在宁夏回族自治区党委政府及科技厅等部门的支持下，我们通过院地合作模式，成立了宁夏农业物联网工程技术研究中心。为解决发展中存在的服务协同，我们联合中国科学院、中国农科院及浙江大学等8家东部科研院所共同成立了宁夏智慧农业产业协同创新中心，更好地为农业发展服务。为最终解决农产品溢价能力、生产效率、环保提升问题，我们探索服务模式，创建了乡味宁夏，解决农产品走出去、发展壮大问题；通过科技支撑的助力，解决农产品品牌价值提升问题。通过大数据，解决环保提升问题。”宁夏智慧农业产业技术协同创新中心常务主任王红艳说。

海康威视粮农行业总经理贺小龙认为，智慧农业发展主要基于产业发展，而产业发展，一是种的好，二是卖的好。基于此，未来智慧农业发展方向要基于农业产业升级的工艺流程改造，企业要不断拓展智能农机等设施的物联感知能力，帮助传统农业设施逐步完善。通过大量的物联感知，提升农业产业的数字化和智能化水平，将以前人工经验转换成机器经验，帮助提升以人工为主的操作模式和应用场景的效率。此外，农产品在生产、加工、存储、运输以及销售等全产业链中，新的光谱技术的应用，可以让性价比更高、操作更简便的检测产品应用到从田间到餐桌的各个环节，保证食品安全。

“做人工智能模型，首先要考虑通信硬件，这是非常关键的，因为海量数据来源是模型落地的核心。还要区分数字化和信息化，数字化最核心的是依靠人工智能进行决策。在传感器方面，第四代传感器把所有电化学、电离、电解法的初始数据全部融合在云端，在云端进行综合计算后得到精准传感数据，包括光谱传感对植物病害叶绿素的识别等。同时，植物在生长过程中是动态的，AI模型也必须做动态AI规划，以及第四代传感器的云计算，这需要大量的算力支撑。”滴翠智能CEO创始人、上海工程技术大学特聘教授安浚表示。

智慧农业助推乡村振兴

“2019年，我们跟大北农集团旗下的北京农信集团联合开发了‘养易纽’养殖业综合服务平台。该平台向养殖企业提供种苗、饲料原料、设备设施、技术、金融等需求，对接适合西北地区的生产供应商，终端的养殖企业通过平台与上游的生产商直接对接，也可以通过平台将畜水产品直接销售给终端的屠宰场、经销商，解决了过去动物食品安全没有保障、产业链不能形成闭环的问题，也解决了经销环节太多导致终端养殖成本过高的问题。”大北农集团名誉监事会主席、宁夏大北农董事长邢泽光说。

宁夏希望信息产业股份有限公司副总经理段兴涛表示，近年来，公司围绕宁夏“六特”产业，打造了宁夏肉牛产业大数据平台，解决了肉牛身份标识问题，实现了多标合一，减少牛只佩戴耳标数量和难度；建立了肉牛数据采集体系，采集了15多万户80多万头肉牛的电子档案信息。研发了贺兰山东麓葡萄酒产业数字化平台和枸杞产业数字化平台，通过数字化方式支撑解决标准化种植和品牌化营销的问题。针对当前宁夏数字农业存在数字化转型需求不清晰、数据资源整合利用不足、信息采集标准不规范、数据采集自动化程度不够，缺少明确的大数据的应用场景等问题，他建议做数字农业一定要深入基层、扎实调研，摸清真实应用需求，创新研究应用场景，通过应用场景驱动的方式，采集汇聚各类数据，让数字农业建设有数据可用。

“发展智慧农业，场景如何应用、产品如何数字化、市场上如何体现价值等都是需要考虑的问题。对于我们而言，灵芝的种植仍然缺乏专业技术，包括数据溯源、灵芝采摘，孢子粉提取等，目前，都是企业根据自己的思维去提取孢子粉，估算含水量、湿度和温度去，缺乏统一的数据标准。”中润科衡（宁夏）健康产业公司CEO张智楚说。

谈及智慧农业未来如何发展，何勇表示，要补短板，实现智慧农业，要把农业短板补起来；攻核心，区块链、5G、大数据等核心技术要结合农业应用场景进行攻关；强智能，算法、模型、算力互相联通，智慧农业各环节才能衔接好。

“发展智慧农业，需要‘三轮’协同驱动。”王红艳认为，“一轮”是政府来引导，做好宏观规划。“二轮”是技术创新，推动应用落地。“三轮”是管道，通过市场解决智慧农业发展中遇到的问题。

(责编：郭思邈、高雷)
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