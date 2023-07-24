本报记者 陆健 刘华东

原标题：让民营企业逢山见路遇水有桥

沃尔沃汽车台州工厂智能化自动焊接生产线。图片由路桥区委宣传部提供

台州市路桥区不动产登记中心优化办证程序，实现企业验收即领证。图片由路桥区委宣传部提供

路桥十里长街。图片由路桥区委宣传部提供

【深入学习贯彻党的二十大精神·中国式现代化】

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。日前发布的《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》提出，“加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”“优化民营经济发展环境”“全面构建亲清政商关系”，促进民营经济做大做优做强。

日前，记者来到浙江省台州市路桥区，看这个常住人口63万，却有超过10万家市场主体的小城，如何通过规范政府部门自由裁量权，主动作为、靠前服务，把构建亲清政商关系落到实处，依法依规为民营企业解难题、办实事。

向“不能办”说不

说起民营经济，路桥在宋朝时便有“无街不市、无巷不贩、无户不商”之说。改革开放后，路桥也是以商贸起家，成为我国民营经济重要先发地。全国第一家民营造车企业、全国第一家民营金融机构、浙江首家小商品批发市场、浙江第一家自然人发起的上市公司都是在这里诞生。企业多了、发展久了，企业家们也就想出与政府所谓的“相处之道”——

“办不办，快办还是慢办；罚不罚，多罚还是少罚，这里有‘门道’。”

“无论多小的事，找领导就对了。只要领导关心，事就办得快。”

“有的干部廉洁有余、担当不足。怕出事、怕担责，什么事都不干。这种找了也没用。”

…………

“干部在廉政上出问题、企业办事习惯找关系，最核心的点在于政府办事人员的‘自由裁量权’上，规范好政府‘自由裁量权’，也就抓住了优化路桥营商环境的‘牛鼻子’。”当地党委主要负责人对记者说。这也是路桥启动改革的初衷。

7月18日，记者来到路桥区行政服务中心，“路路通亲情在线”大屏幕上实时显示着累计上报问题数、已办结问题数、提级办理问题数等。打开问题调度台，每一个问题的办理进度、经办人员、反馈信息等，都清晰可见。

该中心主任钟巍告诉记者，路桥的改革就是从这个系统开始的。将企业诉求及其办理过程全程数字化、透明化和规范化，为的是减少企业与政府工作人员的私下接触。

但改革效果并没有立竿见影。2022年，企业在该系统提交1945件诉求，竟有1087件都被回复“不能办”。回复内容笼统、敷衍，而满意度却是100%。

“不提供不受理的理由、不按程序明确答复，企业还得去‘找领导、找关系’，又有多少‘不能办’是通过这种方式变成‘可以办’的？”想到此，路桥区继续刀刃向内，对经办者说“不能办”的1087件企业诉求，不论大小，全部启动“二次交办”。同时升级交办流程，首问负责人要填写说“不”的理由，科室负责人、分管领导和部门负责人逐级签字确认。

壹引其纲，万目皆张。新的流程下，1087件“不能办”的诉求重新交办后，1085件被顺利完成。

连部门“一把手”都说“不能办”的事，这就结束了吗？——等待“不能办”的，还有“说‘不’评议”这一关。

6月1日,台州路桥润达汽配有限公司反映“零地技改定位偏差”导致项目无法验收办证,被回复“不能办”。6月25日，由路桥区人大组织的评议团对此进行评议，两个小时面对面问答，流程细节被一一“拎出来”现场解剖。最终，评议团认为“定位偏差”过错不在企业，经办部门负责人也当场表示想办法予以办理。

经过不断磨合与总结，路桥区形成了由1个亲清新型政商关系指数、1个数字化重大应用成果即“路路通亲清在线”平台，搭建政企沟通路径、服务桥梁的“八大助企服务机制”，政企交往违纪违法行为“七必查”组成的一整套体制机制，并给它起了一个言简意赅的名字：“1187”体系。

“‘1187’，谐音不就是‘一心一意帮企’嘛。”参与改革的工作人员们纷纷说。

助企惠企各显神通

一边是机器隆隆的厂房，一边是热火朝天的工地。7月18日，记者来到浙江精力轴承科技有限公司，副总经理蔡盼告诉记者，这片工地得以开工，多亏了政府助力，解了企业燃眉之急。

今年1月份，精力轴承一期工程完工投产，可因为结构升级和市场变化，建设二期工程的资金链出现问题。精力轴承购买的是一块工业“标准地”，根据合同约定，全部完工才能办理不动产权证，所以也无法抵押融资。没钱，二期建设就只能搁置。为了让与之有共性问题的企业更快捷地盘活资产，路桥区专门进行了政策优化改革，帮助精力轴承办理临时不动产权证，顺利融资启动了二期建设。

“1187”体系的推广和完善，在路桥一石激起千层浪，激活了各部门、各乡镇优化营商环境、干事创业的激情。他们调整机制、优化政策，竞相比拼着助企惠企的广度、速度和力度。

在蓬街镇，通过设置机关助企员、企业联络员和村社助跑员，让机关干部与企业一对一结对子，同时按照产业配备“百晓长”“百晓小分队”，在项目招商、企业开办、创新孵化、人才引育等方面对接企业需求，不断跑出助企加速度。

肯得机电股份有限公司厂区附近排水管淤积，“下大雨时厂区院里积水能有20厘米高”，厘不清哪个部门负责，镇里就先垫资，雨季之前修理完毕。

全顺电驱动科技有限公司想扩大产能，上报第二天就找到了合适的用地；变压器烧坏了，2小时15分钟换上新变压器，“一点也没耽误赶工进度”。

荣鹏气动工具有限公司是一家老企业，因上市需要对公司历史沿革及财税等相关事项进行明确。“很多资料都得请区里各部门出证明、盖章，谁知道多久能办完，可没想到交给助企员，两星期就办下来了。” 董事长阮送良说：“我们都没自己出面跑，跟助企员一说，就像点了个外卖一样，太方便了。”

在司法领域，善意执行也让很多濒临破产的企业“起死回生”。“有些金融纠纷案件，若‘违约即起诉’，可能让陷入短期资金周转困难的企业直接猝死。”路桥区人民法院党组成员、执行局局长夏俏骅介绍，路桥法院创新“和合金融”纠纷多元治理模式，在充分保障债权人权益的前提下，只限制产权转移、不限制财产使用，让企业现金不断流、生产不停止、融资功能不消失，通过“喘口气、回回血”，帮他们渡过难关。“2022年化解的412件金融纠纷中，仅有10件强制执行，换言之，402家企业实现了经济再生。给企业一个‘续命’的机会，同时续的也是背后无数个打工家庭的生计。”夏俏骅说。

当地党委负责人对记者说，“1187”平台还在不断完善中，新机制正层出不穷：包容审慎柔性执法、施工许可容缺办理、高频行业企业“准入即准营”……开工申请材料由24件减少到7件，审批从15个工作日压缩至1个工作日，台州市日泉食品有限公司农副食品加工项目甚至享受到了“被政府催着办”的极速服务。

“1187”效果怎么样，数据也在不断更新——截至目前，“1187”体系已解决企业线上诉求2425个，平均办结时间从刚上线时的12.84天缩短至2.76天，满意率达99.91%，结合企业的高频次需求和共性问题，共出台各类新政25个。今年以来，截至5月，路桥制造业投资增长52%，外贸出口增长34.3%，新增各类市场主体8795家，有57家企业表达了“回归”意向，山东裕航新能源汽车零部件等重大项目落户路桥。

从“找人办事”，到“人追事办”

“审批流程再优化”“就业惠企政策解读”“发展党员流程导图”……记者来到蓬街镇便民服务中心时，一场培训沙龙刚刚结束，参加沙龙的90余名机关助企员、企业联络员、村社助跑员和村居书记已经离开，大屏幕上还显示着沙龙的各个主题。像这样的活动，蓬街镇已经举办52次，累计2400多人次参加培训。

“1187”体系的运行，不仅改变着路桥的营商环境，丰富着企业的获得感、幸福感，也在不断改变着当地干部的面貌。

蓬街镇党委副书记林杉告诉记者：“在基层，经济发展是硬道理，一些负责宣传、组织、纪检工作的人员，如果不知道经济运行是怎么回事、企业发展有何门道，那就是‘瘸腿’干部，承担助企员等工作，通过培训、日常联络等，从头到尾了解企业运行、贯通本地工业产业链，有助于干部综合成长。”

为了让干部放开手脚，路桥还建立了专项容错免责机制和专项干部考察机制，给干部减压、让干部敢为，同时对表现突出的干部在提拔使用、职级提升、评优评先等方面优先考虑。据路桥区组织部干部科科长陶高培介绍，2022年以来，围绕经济稳定提质等中心工作开展专项考察4次，其中43人因表现突出被提拔或转任重要岗位，53人职级晋升。与此同时，对营商环境专项考察评价一般的干部，适岗安置6人、待岗安置5人，转岗安置12人。

记者在采访中发现，在路桥区一些政府办事人员的潜意识里，其实早已不再局限于“该不该办”的价值判断和“可不可以办”的技术性考量，而是直面企业提出的合理诉求，想方设法考虑“怎么办”。

5月9日，台州市路桥区江南内燃机配件厂因城区主路改造，大货车无法进出厂区提交了“希望恢复原来道口”的诉求。区建设局经实地踏勘测试、评议团经综合评议后，均作出“不恢复”的决定，但评议结果同时也指出，“改造后确实给道路沿线企业带来不便，建议相关部门做好厂区道路配套优化文章”。经回访，该企业负责人表示：我们充分理解部门的难处，也明白了政府是在尽力为我们办事。

“即使因法律、政策等无法突破，我们也做好解释工作。”路桥区财政局局长陈益民感受到，“1187”体系激发了干部想方设法为企业解决难题的内生动力。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经