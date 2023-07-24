本报记者 王传军

原标题：“中国企业承建的项目就是质量标杆”

【记者连线】

“埃塞全国各地都有中国企业建造的公路、桥梁等，而在首都亚的斯亚贝巴，中国企业建造的非盟总部会议中心、非洲疾控中心以及商业银行大厦等都成了地标建筑，中国企业承建的项目就是高质量、高效率的象征。”监管埃塞全国基建、建筑、工程等重大项目的埃塞建设局局长梅斯芬·尼格沃日前对记者说。

梅斯芬表示，虽然自己尚未去过中国，但学生时代就受到中国思想、文化等的影响。“学生时代我就读过毛泽东的部分著作，这些著作被翻译成英文和阿姆哈拉语。我从毛泽东的著作中看到了这位中国领袖针对当时中国社会面临的问题提出的解决方案：依靠中国人自己的力量发展经济。”

梅斯芬说，西方的很多著作都试图向非洲国家输出“西式民主”，但事实上这并没有给非洲国家带来什么大的改变。非洲国家后来纷纷学习和借鉴中国道路，不仅是因为中国拥有深厚的文化底蕴，更是由于中国的经济社会发展以及目前正在进行的中国式现代化都是基于中国的现实国情进行的。在学习和借鉴中国的基础上，埃塞等非洲国家也需要根据本国国情探索适合自身的发展道路与模式。“比如在建筑行业，我们一直在学习和参考中国的建筑行业规范和标准等指导性文件，然后制定我们自己的规范和标准，埃塞建筑行业过去多年的快速发展与中国是分不开的。当然，最近几年中国建筑行业的发展变化肯定很大，如果有机会率团去中国参观访问，与中国同行交流，将更有利于埃塞建筑行业的未来发展。”

在谈到中国企业及其项目时，梅斯芬伸出大拇指评价说，中国企业在埃塞承建的项目质量都非常好。“我考察和监管了超过15个中国承建的大型项目，比如新的埃塞商业银行大厦等。我发现中国企业承建的项目不仅效率高，而且质量好。我相信，未来几十年，中国企业承建的项目就是质量标杆。”梅斯芬指出，中国企业对每一个承建项目都建立了质量保证体系，保证质量是中国企业的首要目标。在埃塞，如果一个项目提前完工，业内人都会说这个项目一定是中国企业承建的。此外，在确保高效、高质量完工的同时，保障施工安全也是中国企业在埃塞承建项目时的重要使命之一。埃塞民众对中国的印象很好，因为中国企业在当地进行基础设施建设，造福当地民众。中国企业的适应能力也很强，对当地社区和民众都相当友好。二十年前，曾有一些西方承建商活跃于埃塞市场，但在中国建筑企业进入埃塞市场后，由于其竞争力高于这些西方企业，西方建筑公司市场占有量就小了。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。在谈到“一带一路”对包括埃塞在内的非洲国家产生的影响时，梅斯芬说，如果全球与“一带一路”倡议对接，那么世界就会充满兄弟情谊，全球的经济联系也会更加紧密。基础设施建设对世界的发展至关重要，也是经济发展的基础之一。没有互联互通的全球基础设施，世界就是割裂的、分散的。“一带一路”倡议将非洲与包括中国在内的全球连接在一起，埃塞也因此受益匪浅。因此，埃塞政府必须继续拥抱“一带一路”倡议，与中国一道共享高质量发展的“一带一路”红利。

（本报亚的斯亚贝巴7月23日电 本报驻亚的斯亚贝巴记者 王传军）

(责编：杨曦、陈键)

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