本报记者 李 慧 王艺钊

原标题：让大漠戈壁变身绿电“蓝海”

猎猎长风、漫漫黄沙；人迹罕至、寸草不生，这是昔日茫茫戈壁的固有面貌。如今，随着新能源产业的兴起，贫瘠的荒滩沙漠一改往昔模样，正在变身绿电供给的“蓝海”。

来自国网新疆电力有限公司的最新数据显示，截至7月13日，新疆新能源装机规模达5026万千瓦，突破5000万千瓦，装机规模保持快速增长势头。

数据背后，新疆新能源产业迎来哪些发展机遇？如何确保新能源发电“发得出”“送得走”“用得好”？记者为此进行了一线采访。

一系列重大工程正在如火如荼建设中

作为我国重要的能源生产基地，新疆具有突出的“风光”资源优势。在能源安全保障体系建设中，新疆明确将新能源作为未来发展方向，为“三基地一通道”建设注入更多绿能。

如今的新疆大地，新能源产业方兴未艾，一系列重大工程正在紧锣密鼓地建设中。

走进哈密市高新技术产业开发区，一期年产10吉瓦单晶硅棒和N型硅片的项目进入施工收尾阶段。这是哈密高新技术产业开发区清电硅业有限公司在产业链建设中交出的重要答卷。

项目经理周彦铭介绍，一期项目共投资40.2亿元，逐步达产后，可带动当地就业1300人左右，年产值约17亿元。

在哈密市伊吾县淖毛湖镇的一片戈壁中，一座锥形塔高耸入云。这并不是传统的火电冷却塔，而是中电工程哈密50兆瓦熔盐塔式光热发电站。

与传统光伏发电不同，这一光热发电项目，由14500多块五边形定日镜，以同心圆的形式围绕着中心吸热塔，将阳光反射到吸热塔上把熔盐加热，从而将热能转化为电能。

在新疆昌吉州阜康市，中建二局承建的鲁能阜康市多能互补项目正在如火如荼建设中，项目1000余名建设者顶着酷暑，日夜奋战，全力攻坚。

“截至目前，项目各工区每天都在刷新组件安装纪录，项目部成立了质量监管领导小组，对每日完成量进行全方位质量监察和抽检，确保进度与质量管控要求。”项目执行经理徐涛介绍，“光伏+治沙”“光热+治沙”的发展模式，将充分放大生态效益和经济效益，光伏项目建成后荒漠治理面积达37000亩，将全面提升当地新能源、文旅、农牧、储能业的经济效能。

近年来，新疆大力发展可再生能源，持续推进能源结构调整，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快建设大型风电光伏基地项目，初步实现了新能源规模化、集约化开发利用，新能源产业规模不断壮大。仅今年上半年，新疆新增新能源装机容量达701.7万千瓦，是2022年同期数据的10.5倍，创造了多个“历史之最”。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会党组成员，自治区能源局党组书记、局长李晨阳介绍，目前，新疆已集中建成哈密千万千瓦级新能源基地及准东、达坂城、百里风区等10余个百万千瓦级新能源集聚区，在建新能源规模超7000万千瓦，为能源结构持续优化，保障国家能源安全、助推经济高质量发展提供了有力支撑。

全产业链加速形成

前不久，晶品12吉瓦高效单晶硅棒及硅片项目在新疆克拉玛依市乌尔禾区完工投产。该项目将有效拓展新疆单晶硅产业链，填补新疆高效单晶硅棒和单晶硅片生产的空白。

新疆是多晶硅料生产大省，多晶硅企业硅料产能占全国硅料产能的60%以上，但单晶硅棒的生产却是新疆硅产业链的薄弱环节。

“新疆地域辽阔，太阳能资源丰富，是国家重要的新能源基地，并且邻近中亚国家，高效单晶硅市场前景广阔，我们对在新疆投资充满了信心。”新疆晶品新能源有限公司董事长陈春成说。

无链条，业难兴。从光伏电站的建设与运营到单晶硅片生产，新疆推进新能源及关联产业协同发展、组合发力，深入推进延链补链强链，新能源全产业链正在加速形成。

李晨阳介绍，目前新疆新能源产业从“十四五”初的快速布局阶段转入加快建设阶段，产业基础不断夯实。今年以来，新疆在全面梳理新能源项目实施情况的基础上，研究制定了推进新能源及关联产业协同发展、加快推动抽水蓄能高质量发展、建立健全新型储能配套政策、做好源网荷储一体化项目建设等政策文件，推动电源侧、电网侧、负荷侧、调节侧系统协调发展。

政策的倾斜吸引了多家大型企业来疆发展。2022年以来，中国华电、中国能建、中材科技、国投电力、华润新能源、上海电气风电集团、中车时代电气等70多家国内知名企业携一大批光伏产业项目落户新疆，促进新疆新能源产业发展步入快车道。

“目前，新疆正在推动新能源与储能、煤化工、石油化工、电动汽车、新材料等产业集群耦合联动发展，积极扩大新能源制氢示范规模，大力培育本土光伏硅基、风电及输变电装备研发、生产、配套组件、运维服务等上下游全产业链，形成以负荷带动电源、创新链带动产业链的循环互促模式。”李晨阳说。

让更多绿电走进千家万户

风电和光伏发电是新能源发电的两大“主角”，风能、太阳能发电高度依赖自然条件，是“看天吃饭”的产业。大规模新能源接入电网后，对于新疆电网的安全稳定运行提出了更为严峻的挑战。

面对难题和考验，国网新疆电力采取一系列措施，推动新能源供给和消纳“两位一体”发展，确保新能源发电“发得出”“送得走”“用得好”。

“我们坚持优化工作流程，高效服务新能源接网审批，建立省、地两级协同联动机制，主动靠前服务，提前介入、提前商定接网技术方案，同时将新能源并网环节由原来34个压缩到19个，进一步提升了审批效率。”国网新疆电力有限公司党委委员、总工程师李渝介绍说。

作为我国“西电东送”能源战略布局的重要基地之一，新疆不断扩展疆电外送通道，完善市场机制，让更多绿色新能源惠及全国。

为助推疆电外送，我国先后建成新疆与西北主网联网750千伏第一、第二通道输变电工程，哈密南—郑州±800千伏特高压直流输电工程以及昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程。仅今年前5个月，新疆新能源外送电量就达到167.22亿千瓦时，在外送疆电中的占比超过三成。

目前，哈密—重庆特高压直流工程即将开工，预计每年可增加外送电量400亿千瓦时以上。此外，新疆正在全力推进“疆电入川”直流四通道和哈密—敦煌第三回750千伏交流线路纳入国家规划，同时，不断完善电力交易市场建设，丰富交易品种，提升外送规模，让更多绿电走进千家万户。

(责编：杨曦、陈键)

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