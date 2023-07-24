邢 萌

原标题：科创板国家级专精特新“小巨人”企业达308家

近日，第五批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单出炉，多家科创板公司榜上有名。据统计，截至7月23日，已有40家科创板公司发布关于入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业的公告。

此前，科创板268家公司入选工信部前四批的国家级专精特新“小巨人”名录，第五批“小巨人”认定工作完成后，科创板“小巨人”军团达到308家。

记者梳理公告发现，此次入选第五批名单的科创板公司主要集中在集成电路、高端装备制造、新能源、新材料等行业，并已在细分领域崭露头角，展现出良好的发展潜力。

例如，聚辰股份公告称，成功通过工业和信息化部第五批专精特新“小巨人”企业的相关审核。公司于2019年12月份在科创板上市以来，产品竞争力持续提升。根据第三方机构统计数据，公司为全球排名第三的EEPROM芯片供应商，2022年度在全球EEPROM市场的占有率约为14.6%。

科创板厚植“专精特新”中小企业成长沃土，已经成为产业链高质量发展的“助推器”。

科创板支持一批填补产业链薄弱环节和空白领域的科创企业逆势而上，在短板领域加快突破，有效连接产业链的“断点”、疏通“堵点”。例如，纳米微球材料龙头纳微科技，是世界上少数可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一，打破国外垄断的同时，推动了国产产品进入欧美发达国家市场的进程。

科创板支持一批具有技术优势的科创企业顺势而为，在优势领域做大做强，为产业链高质量发展固本强基。例如，高性能碳纤维龙头中复神鹰，通过构建科学高效的研发管理体系，实现了高性能干喷湿纺碳纤维产业化关键技术突破，公司T700级及以上产品系列在国内市场已连续几年保持市场占有率50%以上。

日前，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，加大对民营经济政策支持力度，为我国民营企业发展增添强劲动力。

科创板上市公司中，民营企业、外资企业和无实控人企业合计达到492家，占比超九成，在科创板的专精特新“小巨人”企业中该比例高达95%。

今年7月22日，科创板走过第四个年头，已成为资本市场支持实体经济、促进民营经济发展壮大的生动实践。四年时间，科创板上市公司达到546家，IPO募资合计超过8500亿元，占同期IPO募集资金四成。上市后，已支持164家科创板公司发布191单再融资方案，拟募集资金2856.64亿元，其中已实施完成89单，募集资金1370.72亿元。通过募投项目的实施，科创企业扩大产能、加快研发，巩固行业龙头地位或者加快赶超进程。

科创板立足于科技创新企业特点及需求，研究推出了一系列创新制度，助力科创板公司用好用活资本市场工具，实现加快发展，其中股权激励制度为当前运用最广泛的制度之一。科创板创设的第二类限制性股票，大幅优化激励对象、规模和价格限制，提升股权激励机制灵活性与市场化程度，成为科创板公司与科技人才价值共享的纽带。

从实践情况看，目前已有334家科创板公司推出462单股权激励计划，板块覆盖率为62%，超过九成公司选择第二类限制性股票作为激励工具，激励对象覆盖员工超7万人。与此同时，股权激励的效果初显，多数科创板公司均选择业绩作为考核指标，公司业绩提升效应显现。此外，多家公司设置的研发类考核指标也得以实现或加速推进。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经