原标题：半机器人时代真的来了吗

美国科幻电视剧《无敌金刚》改编自马丁·凯丁1972年的小说《机器人》，剧中男主角是一个人机混合体，他在遭遇了可怕事故后被改造为半机器人。

半机器人又称“赛博格”（cyborg），是“控制论”和“生物体”的合成词，最早由美国心理学研究员内森·S·克莱恩和奥地利科学家曼弗雷德·克莱恩斯在1960年提出，指的是由于合成成分或技术集成而具有增强能力的有机体，简单理解，就是人类与电子机械的融合体。

想象一下，如果通过人工智能驱动的机械臂，人可以变成游戏《王者荣耀》里的英雄鲁班大师，或是电影《蜘蛛侠》中的奥托·奥克塔维斯博士，那将是多么“狂拽酷炫”！现在，随着人工智能、物联网、大数据等数字科技的日益普及和应用，人类与机器正在进一步加深联系和互动。人类或许正在步入一个人机协作日益普遍的未来。

可穿戴机械展示更多潜能

据《日本时报》报道，东京大学教授稻见昌彦领导的研发团队展示了其正在研发中的可穿戴机械臂“自在肢”（Jizai Arms）。这是一个类似背包的系统，可支撑6个人工智能机械臂。

该团队正在开发一系列植根于“自在”理念的技术。稻见昌彦表示，这一日语术语大致意为按照意愿自主和自由行动。其研发目标是开发一种能与自身形成类似于音乐家和乐器之间的关系、“介于人和工具之间的东西，就像让乐器成为你身体的一部分”。

稻见昌彦表示，“自在肢”与人自身的关系绝非对立，而是能够支持人类并释放创造力，帮助他们做想做的事。在一段宣传视频中，两名芭蕾舞演员表演了一段舞蹈，机械臂从她们的背部和躯干伸出，实现了人和机器协调移动。舞者最后连同机械臂拥抱在一起。

机器人手臂的工作原理是模仿较小的控制器手臂的动作，当穿戴者抬起控制器上的右下臂，绑在其背部的右下臂就会抬起。控制器由佩戴者或其他人实时控制。

研究人员表示，除了用于和人形机器人互动之外，“自在肢”还可帮助行动不便的人做出需要手臂、手和手指运动的动作。在未来，人们可能会看到背上“长出”翅膀的人，或者无人机附着在人们身上。

一半是生物体，一半是人工智能

机器人技术的研究在不断进步，而“自在肢”代表着人类与机器之间的协作向前迈出了重要一步。这项技术具有广泛的潜在应用，尤其是能改善残疾人的生活。

据《纽约邮报》报道，6月15日，全世界第一位真正意义上的半机器人——英国科学家彼得·斯科特·摩根去世，享年64岁。

7年前，彼得被确诊罹患渐冻症，这是一种运动神经元疾病，斯蒂芬·霍金也得了这种病。确诊后，“血肉苦弱”的彼得选择了“机械飞升”，作为延长自己生命的解决方案。

通过胃造口术、膀胱造口术、结肠造口术以及全喉咙切除等改造手术，彼得提前去除了有可能在身体退化后危及生命的生理功能，早早用机器替代了肉体器官。

他还将自己的椅子进行改造，上面安装了机械臂、摄像头、笔记本电脑等设备，并利用眼动追踪技术操控电脑、轮椅和其他设备。

彼得生前曾表示，他的最终目标是帮助彻底改变人类的意义。

“我很幸运能够成为一个原型，一个新人类，一个关于人类面向未来如何实现巨大飞跃的早期实验品。”他说，“而新人类，一半是生物体，一半是人工智能，利用现实的无限可能性来成为我们选择成为的任何人或任何东西。这不是遥远的未来，而是几十年后的事”。

马斯克断言人类已是半机器人

埃隆·马斯克的神经科技初创公司Neuralink（“脑机接口”）正在开发一种可植入人类大脑记录并刺激大脑活动的微芯片。马斯克称，这种脑机接口设备可用于治疗多种疾病，包括抑郁症、瘫痪和失明。

然而，其最终目标是开发一种“通用设备”，可将用户的思想直接连接到超级计算机，帮助人类跟上人工智能的步伐，并利用其提取和存储思想，作为“非物质存在的、数字灵魂的备份驱动器”。

6月12日，马斯克在推特上发表了他对人工智能时代下人类命运的看法。他认为，人类已经是半机器人了，因为人类的记忆大部分都外包给了电脑，它们以极其精确的方式记住一切，甚至精确到了像素。

早在1998年，英国科学家凯文·沃里克就成为第一个在手臂上植入射频识别微芯片的人，他被称为“赛博格队长”。如今，起搏器、人工耳蜗、宫内节育器、神经刺激器、人工关节、植入式节育棒等已存在于数十万人体中。从这种意义上说，人类已经是赛博格了。但在大多数人使用机械植入物来扩展能力之前，还有很长的路要走。

正如马斯克所强调，“还有很多事情是人类可以做，但人工智能却做不到的”，比如思考。

(责编：杨曦、陈键)

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