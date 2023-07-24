原标题：我国载人登月火箭主发动机试车连续成功

科技日报北京7月23日电 （记者付毅飞）记者23日从中国航天科技集团六院（以下简称六院）获悉，我国载人登月火箭主发动机7月22日在该院凤州试验区试车，并取得连续成功。

据悉，该发动机采用先进的液氧煤油作为燃料，由现役长征五号等新一代运载火箭使用的大推力液氧煤油发动机改进迭代而来，推力达到130吨级，将用于我国载人登月所使用的长征十号运载火箭的芯一级和助推器。本次试车验证了发动机飞行任务剖面，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。

六院研制团队秉持“数字世界多轮迭代，物理世界一次成功”的数字化设计理念，贯彻“技术极限摸底，研发极速迭代，产品极致改进”的研制管理模式，先后攻克了发动机起动关机时序、发动机大范围连续变推力、发动机长寿命高可靠等关键技术难题。

该发动机在生产中积极应用新材料、新工艺、新技术，核心部件推力室内壁采用新型防护镀层，关键组合件采用自动化焊接技术，大量零组件采用3D打印技术。试车连续成功充分验证了多项新搭载工艺技术的可靠性。

此外，本次试车成功也表明试验区的多工位并行试车能力和试验效率得到大幅提升。

(责编：杨曦、陈键)

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