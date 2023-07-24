我国首款柔性太阳翼通信卫星发射成功
2023年07月24日08:56 | 来源：科技日报
小字号
原标题：我国首款柔性太阳翼通信卫星发射成功
【最新发现与创新】
科技日报北京7月23日电 （记者付毅飞）7月23日10时50分，我国首款柔性太阳翼通信卫星——银河航天灵犀03星，在太原卫星发射中心搭载长征二号丁运载火箭成功升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
该卫星由银河航天公司自主研制，用于验证下一代低轨宽带卫星通信以及超大能源、主动热控、工业一体化成型结构、多星堆叠压紧释放等技术。这是我国首次在轨对多星堆叠发射技术进行验证，将为今后巨型低轨通信星座的快速部署提供技术支撑。
该卫星使用的柔性太阳翼单层厚度仅1毫米左右，可以像古代的奏折一样折叠。太阳翼折叠时，主体厚度仅不到5厘米；卫星在轨工作时，太阳翼拉开，长度约9米，宽度超过2.5米。柔性太阳翼可以吸收更多太阳能，适合卫星大批量堆叠发射，对加速卫星互联网建设具有重要意义。
银河航天灵犀03星的构型犹如汽车的底盘，它也是我国首款卫星主体结构采用一体化成型工艺的卫星，更容易后续批量生产。卫星没有“外壳”包裹，单机设备直接暴露在太空环境中，因此其配置了主动热控流体回路，如同卫星的“空调”，能让它在舒适的温度下工作。
银河航天首席技术官朱正贤表示，后续将加速可堆叠平板卫星的批量研制，加紧面向手机直连卫星的相控阵天线、星上大能源、数字处理载荷等核心技术攻关。
(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 暑运期间预计运送旅客1044万人次 首都机场多措并举保障旅客顺畅出行
- 暑运期间首都机场预计运送旅客1044万人次。首都机场供图 人民网北京7月22日电 （记者乔雪峰）2023年暑运从7月1日开始至8月31日结束。…
- 评论
- 关注