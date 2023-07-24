原标题：我国首款柔性太阳翼通信卫星发射成功

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科技日报北京7月23日电 （记者付毅飞）7月23日10时50分，我国首款柔性太阳翼通信卫星——银河航天灵犀03星，在太原卫星发射中心搭载长征二号丁运载火箭成功升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

该卫星由银河航天公司自主研制，用于验证下一代低轨宽带卫星通信以及超大能源、主动热控、工业一体化成型结构、多星堆叠压紧释放等技术。这是我国首次在轨对多星堆叠发射技术进行验证，将为今后巨型低轨通信星座的快速部署提供技术支撑。

该卫星使用的柔性太阳翼单层厚度仅1毫米左右，可以像古代的奏折一样折叠。太阳翼折叠时，主体厚度仅不到5厘米；卫星在轨工作时，太阳翼拉开，长度约9米，宽度超过2.5米。柔性太阳翼可以吸收更多太阳能，适合卫星大批量堆叠发射，对加速卫星互联网建设具有重要意义。

银河航天灵犀03星的构型犹如汽车的底盘，它也是我国首款卫星主体结构采用一体化成型工艺的卫星，更容易后续批量生产。卫星没有“外壳”包裹，单机设备直接暴露在太空环境中，因此其配置了主动热控流体回路，如同卫星的“空调”，能让它在舒适的温度下工作。

银河航天首席技术官朱正贤表示，后续将加速可堆叠平板卫星的批量研制，加紧面向手机直连卫星的相控阵天线、星上大能源、数字处理载荷等核心技术攻关。

(责编：杨曦、陈键)

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