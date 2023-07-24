原标题：中国光伏装机规模连续10年位居全球第一

科技日报西宁7月23日电 （记者张蕴）23日，记者从在青海省西宁市举办的一流光伏产业高质量发展论坛获悉，近年来，我国能源发展取得显著成就，能源安全保障能力持续增强，能源绿色低碳转型步伐不断加快。国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在论坛上介绍，2023年，我国光伏行业继续保持良好发展态势。装机规模快速增长，连续10年位居全球第一，新增总装机容量连续8年位居全球第一，今年上半年新增装机达到7842万千瓦，累计装机规模超过4.7亿千瓦，成为我国装机规模第二大电源。

李创军还表示，今年以来，我国光伏发电量不断增加，消纳利用总体保持较高水平，上半年全国光伏发电量超过2600亿千瓦时，同比增长约30%，平均利用率达到98%；技术水平不断进步，推动行业持续降本增效，部分量产先进电池的效率达到25.8%，钙钛矿叠层电池商业化进程加速，效率最高达到33.5%。在产业各环节，特别是硅料环节产能充分释放，光伏发电开发建设成本持续下降，为光伏行业实现大规模、高质量跃升发展创造了有利条件。

青海省新能源资源丰富，新能源开发建设条件优越。在国家前三批大型风电光伏基地项目中，青海省项目规模名列前茅。“十四五”期间，国家能源局还将大力支持青海省规划建设，为青海省打造清洁能源产业高地提供重要支持，推动全国能源转型发挥更大作用。

(责编：杨曦、陈键)

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