数说海丝：这个港口连续14年吞吐量全球第1
2023年08月02日13:26 | 来源：人民网
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原标题：数说海丝：这个港口连续14年吞吐量全球第1
作为古代海上丝绸之路的始发港，“一带一路”倡议提出10周年以来，宁波对“一带一路”沿线国家进出口额由1518.6亿元增至3856.1亿元。宁波舟山港货物吞吐量连续14年全球第1，“一带一路”航线达到122条，2022年累计完成航班4700余班次……《数说海丝·宁波篇》，一起用数字感受海上丝绸之路的全新活力。
(责编：王连香、李楠桦)
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