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四部门将密切合作 查处“天价”月饼违法违规行为

2023年08月23日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，目前距离中秋节还有一个多月，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局等四部门近期就抓好今年遏制“天价”月饼工作进行了专题研究部署，要求严厉查处违法违规行为。

据介绍，2022年，四部门联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》）并狠抓落实，中秋月饼市场发生积极变化。为持续做好2023年遏制“天价”月饼工作，四部门年初即作出安排，明确重点任务和工作要求；分阶段加强对生产企业政策宣贯，强化源头治理；推动行业自律，引导企业依法合规经营。

四部门表示，将继续狠抓《公告》落实，密切合作，强化市场巡查和监测，加大监督检查力度，严厉查处违法违规行为，促进月饼行业健康发展，营造良好市场环境，维护风清气正的节日风尚。

(责编：申佳平、高雷)
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