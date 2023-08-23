人民网北京8月23日电 （记者车柯蒙）当前，加快金融机构数字化转型，完善数字基础设施，促进金融与科技更深度融合、更持续发展，成为业内发力的重点。日前，2023全球商业创新大会用友金融专题论坛在上海举办，多位专家学者共话数智金融新模式，探寻金融机构数智化、国产化新路径。

用友金融信息技术股份有限公司总裁郑海伟在致辞中表示，受到国际环境、宏观经济影响，以及金融机构业务模式加速创新，金融行业数智化转型加速，转型方向主要集中在业务创新、客户服务和中后台运营管理（如财务管理、税务管理、人力资源管理、采购管理、运营管理、风险管理等）。据介绍， 用友金融在产业数字金融、数智人力、智能财务、实物资产管理、数智税务、数智采购、养老金三支柱等领域，有多样化的解决方案和头部金融机构实践案例。

国泰君安证券首席信息官俞枫表示，数智化转型成为当下提升竞争力的必由之路，近年来，券商纷纷加大科技投入，加快转型步伐。券商全面数字化转型的重点落实在促进商业模式创新、驱动业务增长、提升客户体验、优化运营协作效率、拓展业务创新生态等方面。利用前沿技术变革业务流程，提升经营管理效能，提供更加高效和精准的客户服务，通过科技引领数智化转型。

在数智化、全球化、国产化三浪叠加的时代背景及财税领域数字化转型最新趋势下，用友金融专家张旭分享财税管理的领先实践，以服务内外部客户为中心的高效用户体验、自动化智能化场景案例、财会监督“穿透式”深入管控、所需而变的决策支持设计、资源与服务趋向共享集约和生态链接。

当前我国金融行业管理会计的发展正处在从第一代类别系统信息化到第二代组合系统数字化的分水岭上，普遍面临着解决跨组织、跨专业、跨业务一体化建模的卡脖子难题，建立管理会计总账科目体系可以有效解决这一难题。

用友金融助理总裁郑宏杰介绍，管理会计数字芯得名于芯片的联结和通路功能，是打通管理会计各个计量引擎模块运算的中央数据处理器，能够提供异构系统之间业务数据标准一体化建模能力，创建与管理多用途、多版本、可伸缩的管理会计总账科目体系。

(责编：孙红丽、高雷)

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