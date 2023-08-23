人民网北京8月23日电 （记者车柯蒙）伴随AI产业的发展和数字化转型的深入，企业数据和基础架构日趋复杂，新应用、新场景对智慧存储提出新要求。

8月22日，紫光股份旗下新华三集团以“重构 进化 启新境”为主题，举办新一代智慧存储新品发布会，发布H3C/HPE Alletra MP全局解耦NVMe智能全闪存储、H3C UniStor X10000 G6系列分布式融合存储，基于全新技术架构打造强劲性能、极致体验、绿色低碳的智慧存储新品，以不断进化的数据底座为百行百业开启AI时代新篇章。

新华三集团副总裁、计算存储产品线总裁徐润安在发布会上表示，AIGC技术的爆发，让产业智能化和智能产业化进入高速发展期，计算、存储等IT基础设施的迭代必须紧跟市场需求，让客户能够专注上层业务创新，不用担心底层基础架构的支撑。作为数字化解决方案领导者，新华三始终秉持“内生智能 · 成就智慧”的IT战略，持续推动产品的智慧进化，为AI时代注入全新的发展动力。

HPE全球副总裁、中国区董事总经理朱海翔在致辞中表示，2023年将是AI发展至关重要的一年，也是HPE存储智能深化的一年。一直以来，HPE深耕在存储技术创新的最前沿，从七年前的“AI智能运维” 演进到 今天的“AI原生架构”，HPE见证并推动了中国存储技术的发展。未来，HPE与新华三将继续展开全面合作，保持全球战略合作伙伴关系，携手为中国客户提供最佳的数字化解决方案和服务。

当前，存储需求的爆发式增长，促进了技术的演变和创新。发布会上，新华三集团存储产品线总经理兼首席产品经理关天舒回顾了从基础式存储、功能性存储到智能化存储的时代变革，正式发布H3C/HPE Alletra MP、H3C UniStor X10000 G6系列存储新品，并深度解读了智慧存储在重构架构、重构体验、重构价值的全维升级。

据介绍，H3C/HPE Alletra MP、H3C UniStor X10000 G6作为AI原生存储，全面赋能客户业务，为AI时代提供坚实数据底座。值得一提的是，基于AI技术与存储产品的软硬件融合，新华三智能存储中枢能够实现系统资源的净空预测，帮助用户感知应用层面的压力与变化，从而掌握并理解业务规律，进行正确的分析与判断，并通过智能能耗监控进一步降低数据中心整体PUE。

(责编：孙红丽、高雷)

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