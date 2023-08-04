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记者vlog：“打卡”明月村 体验非遗技艺给“熊猫”染色

何旭 李依环 王洪江
2023年08月04日18:04 | 来源：人民网－四川频道
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原标题：记者vlog：“打卡”明月村 体验非遗技艺给“熊猫”染色

近日，人民网“一带一路”全媒体报道组走进明月村采访。盛夏时节，明月村一片生机盎然的景象。明月村位于四川省成都市蒲江县甘溪镇，面积11.38平方公里，主要发展雷竹、茶叶、文创、旅游等特色产业。

成都作为我国对外展示的重要窗口城市，近年来推出多条“非遗之旅”线路。在众多非遗景点中，特色鲜明的明月村以良好的生态环境及传统陶艺手工艺，吸引了很多国内外游客到此打卡体验。以非遗文化作为交流纽带，不仅让传统技艺再放光彩，也促进了人们之间的情感联系。

(责编：孙红丽、吕骞)
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