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近日，人民网“一带一路”全媒体报道组走进明月村采访。盛夏时节，明月村一片生机盎然的景象。明月村位于四川省成都市蒲江县甘溪镇，面积11.38平方公里，主要发展雷竹、茶叶、文创、旅游等特色产业。

成都作为我国对外展示的重要窗口城市，近年来推出多条“非遗之旅”线路。在众多非遗景点中，特色鲜明的明月村以良好的生态环境及传统陶艺手工艺，吸引了很多国内外游客到此打卡体验。以非遗文化作为交流纽带，不仅让传统技艺再放光彩，也促进了人们之间的情感联系。