人民网北京8月6日电 （记者王连香）记者从中国铁路获悉，受8月6日山东省德州市平原县发生5.5级地震影响，为确保列车运行安全，铁路部门对北京、上海、济南等地多条铁路线采取停运措施。

长三角铁路部分列车停运

中国铁路上海局集团有限公司发布消息，铁路上海站以下列车停运，8月6日上海站始发G14、G16次，上海虹桥站始发G376、G378、G1236、G116、G10、G122、G1252、G134、G138、G140、G142、G380、G144、G264、G146、G148、G28次；8月7日上海虹桥站始发G8次。

此外，根据旅客出行需要，中国铁路上海局计划增开途经京沪高铁长三角管内区段部分列车，满足管内旅客出行需要。截至当日11时30分，计划停运92趟列车、增开9趟列车。【详细】

北京南站、天津西站等部分列车停运

据北京铁路微博消息，8月6日北京南站始发G103次、G171次、G2551次、G1083次、G45次、G1次、G173次、G201次、G105次、G2553次、G107次、G1099次、G1061次、G887次、G109次、G177次、G31次、G3次、G203次、G197次、G111次、G179次、G2555次、G113次、G1085次、G261次、G321次、G33次；天津西站始发G441次；沧州西站始发G3681/4次列车停运。

此外，8月6日途经石济客专（石家庄至济南）的D1661次、D1621次、G375次、D1611次、G2074/5次、G2070/1次、D1601次、D1634/1次、G2815次、D1650/47次、D1623次、D2780/77次、D1666/3次、D1670/67次、D1654/1次、G1864/1次、G3683/2次、D1642/39次、D1676/7次、D1638/5次、D1603次、D1615次、G2056/7次、D1672/3次、G377次、G379次、G2096/3次、D1625次、G2088/9次、D1646/3次、G1832/29次列车停运。【详细】

济南部分列车停运

国铁集团济南局微博发布消息，截至8月6日早6时，受德州平原地区地震影响，目前管内京沪高铁德州东至济南西、石济客专德州东至济南西区段仍在确认检查中，其余线路经铁路部门确认正在陆续恢复运行，具体列车运行信息请关注相关站车公告。

国铁集团济南局8月6日G1048、G169、G1054、G205、G1076、G103、G39、G134、G171、G186等，8月7日G170、G1045、D1638/5、D5321、G2088/9、D2780/77等多趟列车停运。

郑州部分列车停运

中国铁路郑州局集团有限公司发布消息，8月6日，中国铁路郑州局集团有限公司担当的G2074/5、G2076/3次郑州东—威海，G2070/1、G2072/69次郑州东—青岛北停运。

后续，铁路部门将密切关注地震影响区段高铁恢复运行和旅客出行需要等情况，适时采取停运、加开、恢复开行等措施，动态调整列车开行方案，确保旅客安全出行需要。具体列车开行信息请关注车站公告或致电铁路12306客服热线查询，以便妥善安排行程。

铁路部门提示，已购买停运列车车票的旅客，可不晚于票面乘车日期起30日内（含当日）持车票到车站窗口办理退票手续；在12306网站购买车票的旅客，如尚未换取报销凭证，可在网站直接办理退票，以上均可全价退票且不收手续费。

(责编：王连香、吕骞)

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