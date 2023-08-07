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一带一路 大道同行

中老铁路开通20个月 国际黄金大通道动能澎湃

发送旅客超1900万人次 货物2300多万吨

2023年08月07日17:00 | 来源：人民网－云南频道
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原标题：中老铁路开通20个月 国际黄金大通道动能澎湃

人民网昆明8月7日电 （记者李发兴）中老铁路是高质量共建“一带一路”的标志性工程。截至8月3日，中老铁路开通已满20个月。自开通以来，中老铁路运营安全持续稳定，客货运输提质增量，全线累计发送旅客超1900万人次、货物2300多万吨，成为联通内外、辐射周边、双向互济、安全高效的国际黄金大通道。

图片：吴猛 制图：人民网记者李发兴

图片：吴猛 制图：人民网记者李发兴

图片：周涛 制图：人民网记者李发兴

图片：周涛 制图：人民网记者李发兴

今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，人们的出行需求明显增长。铁路部门根据中老铁路客流变化情况，优化客运供给，日均开行客车由2022年的44列增加至60列。

图片：张梓曦 制图：人民网记者李发兴

图片：张梓曦 制图：人民网记者李发兴

图片/制图：人民网记者李发兴

图片/制图：人民网记者李发兴

今年4月13日，中老铁路昆明南站、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象实现当日通达。从7月25日起，中老铁路实施新的列车运行图，昆明南至万象D887/8次国际旅客列车全程运行时间从之前的10小时30分压缩至9小时26分，压缩了64分钟，旅客从昆明南、万象站乘动车双向奔赴，均能在当天晚饭前到达目的地城市。

图片：徐章位 制图：人民网记者李发兴

图片：徐章位 制图：人民网记者李发兴

国际旅客列车开行100多天来，累计有49个国家和地区的4.7万名旅客选择乘坐中老铁路动车跨境旅行，中老铁路串起西双版纳、琅勃拉邦等热门旅游地，带动跨境游“热起来”，促进了沿线客流、物流、信息流高效交换。

图片：杨永全 制图：人民网记者李发兴

图片：杨永全 制图：人民网记者李发兴

中老铁路有效带动了沿线产业发展，让更多外贸进出口企业享受到了红利和机遇，货运需求持续旺盛。铁路部门在常态化开行“澜湄快线”国际货物列车的同时，探索培育“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等铁路国际联运新模式，货物运量和品类不断增加。今年以来，全线累计完成货运量1110万吨，同比增长94.7%；其中，运输跨境货物250多万吨，同比增长172.2%。

图片：周涛 制图：人民网记者李发兴

图片：周涛 制图：人民网记者李发兴

推动中老泰果蔬冷链运输取得新突破，今年1月至7月，累计运输进口热带水果5.4万吨，货值超14亿元。成立“澜湄快线+蓉欧号”运控中心，开行“澜湄蓉欧快线”，中老铁路与中欧班列实现联线贯通，进一步放大辐射带动效应。

图片：吴猛 制图：人民网记者李发兴

图片：吴猛 制图：人民网记者李发兴

据了解，下一步，铁路部门将大力组织开行中老铁路大宗物资国际班列，加快推进磨憨铁路口岸扩能改造工程，形成更大货源集聚效应。建立中老泰铁路多式联运机制，推进万象南换装站常态化运营，促进中老铁路跨境货物运输稳步增长。

(责编：乔业琼、高雷)
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