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首届中国石化民营大会将于天津举行

2023年10月09日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京10月9日电 （焦磊 韩鑫）日前，中国石油和化工民营经济高质量发展大会（以下简称石化民营大会）新闻发布会于北京召开。会上宣布，首届中国石化民营大会将于10月16—18日在天津滨海新区举行。

根据发布会数据显示，目前非公经济已占我国石化工业总量的60%以上，民营企业数量占行业规模以上企业的90%，其中民营炼油企业数量占60%，民营炼油和乙烯产能超过30%，化工下游农药、化肥、涂料、染料等精细化工领域和轮胎等制品领域，民营企业无论数量和产能均超过80%，民营经济已成为石油和化学工业发展的生力军。

中国石油和化学工业联合会副会长兼秘书长赵俊贵表示，目前，在单项冠军示范企业和冠军产品方面，民营企业在石化行业占比高达86%，此次大会将首次发布石油化工行业单项冠军企业和“专精特新”企业发展分析报告，引导更多行业民营企业走“专精特新”发展道路。

据悉，首届石化民营大会由天津市滨海新区人民政府与中国石油和化学工业联合会共同主办。会上还将举办优质企业培育发展论坛和化工新材料发展天津论坛，全面分析培育行业优质企业加快发展的新形势，提出加快化工新材料发展的新任务。

(责编：王震、高雷)
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