人民网北京8月8日电 （记者王连香）据中国铁路南宁局集团有限公司消息，8月8日上午9点30分，在广西防城港市境内，铺轨机将一组500米长的钢轨铺设到防城港至东兴铁路预铺好道砟、轨枕的道床上，标志着我国首条直通中越边境的高铁——防东铁路进入铺轨阶段。

防东铁路铺轨现场。中国铁路南宁局供图

防东铁路处于中国沿海铁路最西端，是通达中国与越南唯一海陆相连的口岸城市东兴市的首条铁路。线路自防城港北站南端引出，向西南至东兴市站，途经防城港市江山镇、东兴市江平镇，正线全长46.9公里，设防城港北站、东兴市站，预留江山半岛站，设计时速200公里，基础设施预留时速250公里条件。

防东铁路铺轨现场航拍。中国铁路南宁局供图

防东铁路全线铺轨施工106.7公里，铺道砟28万立方米，铺道岔27组。这条铁路沿边沿海，背靠十万大山，地形地貌复杂，共有8座隧道、32座桥梁，桥隧比达68%，长钢轨运输和铺设风险高、难度大。铺轨施工过程中，施工单位采用人工配合机械设备预铺道砟、布枕，再由先进的履带式钢轨牵引车拖拉500米长钢轨进行铺设，具有安全性好、工序少、效率高、施工范围广等特点，有效确保铺轨顺利。

截至目前，防东铁路全线隧道、桥梁工程已全面完成，路基工程完成90%，站前工程总体完成97%。按施工计划，今年9月底前完成全线铺轨施工，12月底具备开通运营条件。

防东铁路项目是《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》通道内联外延重点工程之一，开通运营后，防城港至东兴将结束无铁路交通历史，两地通行时间将从目前60分钟缩短至20分钟左右。边境口岸城市东兴市将接入中国高铁网，中国高铁与越南云屯至芒街高速公路间公铁联运转换距离缩短至5公里，打通北部湾经济区乃至粤港澳大湾区通向东盟国家的高铁通道，对促进双方经贸往来将起到积极作用。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经