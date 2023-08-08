2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在全球经济增长乏力、多个主要经济体面临经济下行风险之时，中国经济巨轮如何乘风破浪、行稳致远，成为各方关注焦点。为此，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，邀请100家行业头部企业负责人，围绕目标落实、稳定预期、创新发展等议题，传递正面声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：微众银行党委书记、行长 李南青

人民网：近日，李强总理主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。您认为有哪些重要信息值得关注？

李南青：此次会议指出："围绕高质量发展这一首要任务，聚焦现代化产业体系建设、全国统一大市场建设、区域协调发展等，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫"；"建立健全政府与民营企业、外资企业等各类企业的常态化沟通交流机制,深入了解新情况新问题，及时改进政策举措，进一步提振信心、稳定预期"。对于银行业而言，应进一步充分做好“金融服务实体经济”的本职工作，为人民美好生活及小微企业健康发展提供源头活水，以实际行动增强经济高质量发展信心。

人民网：您如何看待金融行业尤其是银行业上半年的发展情况，出现了哪些新情况新变化？

李南青：党的二十大报告提出，“支持中小微企业发展"，"坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”。金融作为现代经济的血脉，当前正在不断加大对中小微企业尤其是小微企业的支持力度。同时，在数字经济的大潮下，银行持续加大对金融科技的投入，科技与业务加快融合，各项业务的数字化发展必将进一步提速。

在金融业加速回源服务实体经济的当下，金融机构更须加快数字化发展，精准聚焦提升服务实体经济质效。以微众银行为例，我行自成立至今始终坚持“普惠金融”的差异化定位，专注服务普罗大众和小微企业，并充分发挥金融科技的特色化优势，在人工智能、区块链、云计算、大数据等领域积累了一系列行业领先的技术和应用，有效拓展了服务范围、提升了服务效能、优化了客户体验。

人民网：结合下半年的经济发展走势，您所负责的企业将有何布局？

李南青：今年以来，我国经济在复杂严峻的外部环境下，整体呈现回升向好态势。近期，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，提出“持续优化民营经济发展环境”；7月24日召开的中共中央政治局会议再次强调了这一政策导向，向社会和市场释放了明确而积极的信号。

当前，我国处在经济恢复和产业升级的关键期。在此背景下，作为一家民营银行、数字银行，微众银行将继续主动响应政策号召，倾注全部资源发展普惠金融，主动加大对小微市场主体的支持力度。首先，将坚持差异化、特色化的原则不变，进一步提升服务实体经济的能力，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为助力我国经济高质量发展做出更多贡献；其次，将坚持推动金融科技自主创新，积极把握新一代智能化浪潮，以行业领先的数字技术能力，推动科技和业务进一步智能化升级；在此基础上，还将坚持严守风险底线，保持审慎的风险策略，进一步强化全环节风险管控及合规建设，以稳健发展迎接机遇与挑战。

人民网：经济形势专家座谈会提出，当前，我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。在“转方式、调结构、增动能”方面，银行业可以发挥怎样的作用？

李南青：实体经济是一国经济的立身之本，中小微企业一直在其中扮演着“生力军”的重要角色。数字经济时代背景下，为推动实体经济转方式、调结构、增动能，离不开中小微企业数字化转型，而数字化小微金融服务能在这一过程中发挥关键作用。

在推动中小微企业数字化转型方面，微众银行通过企业金融品牌“微众企业+”打造了专注服务中小微企业的全链路商业服务生态。其充分发挥金融科技的特色化优势，依托数字化大数据风控、数字化精准营销、数字化精细运营的三个数字化模式，为企业提供信贷、票据贴现、账户管理、支付结算、理财、保险、人才招聘、宣传推广等“一揽子”的服务。

中小微民营企业中，不少是科技创新型企业。针对这一情况，“微众企业+”不仅为科创企业提供针对性的信贷支持，还帮助其提升科技创新的内驱力，包括提供政策查询匹配、贴息代办、国高专精特新企业辅导、知识产权查询等综合服务，并于近期推出了数字创投服务，更好地打通科创企业股权融资和债权融资多个资金通道，助力企业在科技创新及数字化发展的道路上走得更稳、更远。

(责编：陈键、章斐然)

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