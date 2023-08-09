人民网北京8月9日电 （许维娜、实习生陈梓瑶）当前，房地产政策走向成为多方关注的焦点。近日召开的中共中央政治局会议指出，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

随后，住房和城乡建设部召开企业座谈会，会上，住房和城乡建设部部长倪虹表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施。

对此，58安居客房产研究院院长张波表示，结合两个会议来看，国内房地产市场供求关系发生了重大变化，决定了政策调整的必要性，与房地产相关的金融风险依然存在，需要进一步提升市场信心和预期。

继中共中央政治局会议定调“我国房地产市场供求关系发生重大变化，适时调整优化房地产政策”、住房和城乡建设部明确政策支持方向后，多地也发文表态。

7月29日，北京市住房城乡建设委发文称，将坚持稳中求进工作总基调，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

“北京市住房城乡建设委此次表态意义重大，意味着近期北京在购房政策方面会有宽松的做法。” 易居研究院研究总监严跃进认为，北京市住房城乡建设委明确了“会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作”，说明北京当前会积极做政策的调整，且会有组合拳。同时，北京市住房城乡建设委此次提及“结合北京房地产市场实际情况”，也说明政策的调整会基于市场情况进行。

严跃进称，此次北京市住房城乡建设委的表态具有信号意义，说明各地在积极落实住建部的相关政策精神，也说明一线城市有政策宽松的可能。

记者注意到，在北京市发声后，深圳、广州、上海等一线城市也相继就房地产工作进行了相似表态，均强调结合当地房地产实际情况，促进房地产市场平稳健康发展。

“各地的表述相似，都提及了‘结合当地实际’。”严跃进认为，但凡市场交易有疲软的地方，都是后续政策会宽松的领域。尤其是在降低购房门槛、贷款成本和税费成本等方面，将是一线城市持续放松的重点内容。

在一线城市密集表态后，记者发现，部分城市已明确推出楼市调控政策，促进当地房地产市场平稳健康发展。

8月3日，郑州市住房保障和房地产管理局等八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，通过支持青年人才在郑安居、给予多子女家庭购房补贴、实施购房契税补贴政策等15条措施，满足居民刚性和改善性住房需求。

8月4日，据南京市住房保障和房产局官方微信号“南京房产微政务”消息，南京发布《进一步优化政策举措促进南京房地产市场平稳健康发展》的通知，出台包括购买新房实施补贴、提升预售监管资金使用效率、优化差异化供地、进一步优化车位车库销售审批手续等8条措施，具体操作细则将由各相关部门陆续出台。

“整体来看，近期中央及各部委密集发声，带动了房地产市场预期和信心的修复。”中指研究院指数研究部总经理曹晶晶认为，但从政策改善到市场见效通常需要一个过程，因此在中央定调之后更需要地方加快落实具体政策，尤其是政策较为严格的核心一二线城市，政策优化将有助于推动销售企稳。

曹晶晶强调，在房地产销售未实现整体企稳回升之前，加大房企融资支持至关重要，只有供求两端协同发力，才能最大程度的保障房地产行业平稳健康发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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